'The Economist' tumba la visión estática de la izquierda sobre la riqueza: así surgen las grandes fortunas

Durante años, la izquierda ha insistido en propagar la idea de que las grandes fortunas son, esencialmente, producto de la herencia, los privilegios políticos u otras posiciones de poder preexistentes. Desde este prisma, la existencia de multimillonarios se interpreta como una prueba del supuesto fracaso del capitalismo y de la captura de la economía por una pequeña élite.

Sin embargo, un amplio estudio publicado recientemente por The Economist ofrece una imagen diametralmente opuesta. Y es que la publicación británica ha analizado la evolución de aproximadamente 7.000 multimillonarios registrados entre 2001 y 2025, combinando información procedente de fuentes como Forbes, Hurun Report y Gapminder.

A partir de esa base de datos, el semanario clasifica el origen principal de cada gran fortuna en función del sector económico que la generó. El objetivo no es medir cuánto dinero tienen los ricos, sino cómo lo obtuvieron. Para ello, The Economist distingue entre fortunas originadas en sectores competitivos, donde el éxito depende fundamentalmente de ofrecer bienes y servicios que millones de consumidores adquieren voluntariamente, y patrimonios vinculados a sectores que, según su metodología, dependen en mayor medida de concesiones administrativas, recursos naturales escasos, barreras regulatorias o relaciones con el poder político.

En este segundo grupo se incluyen también las herencias, decisión metodológica discutible, puesto que heredar un patrimonio no implica necesariamente haber obtenido privilegios ni comportamientos anticompetitivos y puede ser simplemente el legítimo legado obtenido de un familiar que ha generado tal fortuna en un entorno dinámico, pero los autores consideran que este criterio es útil para identificar patrimonios que no proceden directamente de una actividad empresarial competitiva.

Los resultados son especialmente llamativos. A comienzos del siglo XXI, aproximadamente el 43% de la riqueza acumulada por los multimillonarios procedía de actividades consideradas competitivas. Durante la década siguiente, esa proporción permaneció estable, pero, desde mediados de los 2010, comenzó a acelerarse hasta superar por primera vez el 50%. En 2025 se registra un pico histórico, puesto que alrededor del 55% de toda la riqueza amasada por los multimillonarios del mundo tenía ya su origen en actividades empresariales desarrolladas en mercados abiertos y competitivos.

No se trata únicamente de que existan más multimillonarios. Lo relevante es que ha cambiado la composición de las grandes fortunas. El peso relativo de sectores como la tecnología, el comercio, la industria, los bienes de consumo o numerosos servicios ha aumentado de forma notable, mientras que pierde protagonismo la riqueza vinculada a actividades más dependientes de licencias, recursos naturales o estructuras regulatorias especialmente protegidas. The Economist resume esta evolución afirmando que, por primera vez, más de la mitad de la riqueza de los multimillonarios puede considerarse razonablemente obtenida mediante la competencia empresarial.

Conviene interpretar correctamente estos resultados. No demuestran que hayan desaparecido las fortunas construidas al calor del poder político. Tampoco significa que determinados sectores clasificados como "no competitivos" carezcan de empresarios extraordinariamente eficientes, caso por ejemplo de las grandes compañías españolas de infraestructuras, que ganan concursos a lo largo y ancho del globo merced a su excelente desempeño en el muy regulado campo de la obra civil.

Lo que sí muestran las cifras del estudio es una tendencia agregada, puesto que la creación de riqueza empresarial mediante la innovación, el emprendimiento y la competencia explica ya una parte mayoritaria y creciente de los grandes patrimonios del planeta. Lo que resulta cierto para Amancio Ortega o Juan Roig en clave doméstica es también aplicable a Elon Musk, Jeff Bezos o Bernard Arnault en el ámbito internacional.

Más ricos y más iguales

Esta evolución enlaza de forma muy natural con las investigaciones desarrolladas por el economista sueco Daniel Waldenström, uno de los mayores especialistas mundiales en el estudio histórico de la riqueza. Frente a la alarmista tesis que popularizó Thomas Piketty, según la cual el capitalismo tendería inevitablemente a concentrar cada vez más patrimonio en manos de una minoría, el investigador escandinavo sostiene que el gran fenómeno económico del último siglo ha sido precisamente el contrario: la riqueza se ha difundido progresivamente entre las clases medias gracias al acceso generalizado a la vivienda, al ahorro financiero y a la inversión.

De hecho, como explicó en una entrevista concedida a Libre Mercado, "hace un siglo el 10% más rico concentraba aproximadamente el 75% de la riqueza en las principales economías occidentales, mientras que hoy controla alrededor del 25%, al tiempo que la riqueza media se ha multiplicado por siete".

Waldenström insiste, además, en que muchos debates públicos confunden el aumento del patrimonio de determinados empresarios con un supuesto empobrecimiento del resto de la sociedad. Ocurre precisamente lo contrario cuando ese patrimonio nace de actividades competitivas: la innovación empresarial no solamente enriquece a quien la desarrolla, sino que genera nuevos bienes y servicios, eleva la productividad, crea empleo y mejora el bienestar general. La cuestión relevante no es tanto que existan personas extraordinariamente ricas como preguntarse si su riqueza procede de crear valor para millones de consumidores o de capturar rentas mediante privilegios regulatorios.

El Banco Mundial confirma la caída de la desigualdad

El panorama internacional también refuerza esta interpretación. Hace apenas unos días analizábamos en estas páginas una nueva estadística publicada por el Banco Mundial según la cual el número de países con alta desigualdad, definida como un índice de Gini superior a 40, ha descendido desde 72 economías en 1995 hasta solamente 43 en 2024, lo que supone una reducción cercana al 40%. Paralelamente, el número de economías con baja desigualdad ha aumentado un 50%, mientras la pobreza extrema mundial se ha reducido desde unos 2.260 millones de personas hasta 847 millones, es decir, más de 1.400 millones de seres humanos han abandonado la pobreza extrema en apenas tres décadas.

Lejos de describir un capitalismo cada vez más oligárquico, los datos parecen dibujar un fenómeno mucho más interesante. Conforme los mercados se amplían, la globalización integra nuevos países en la economía mundial y la innovación tecnológica reduce barreras de entrada, resulta cada vez más frecuente que las mayores fortunas nazcan de empresas capaces de conquistar consumidores en todo el planeta. Basta pensar en sectores como el software, el comercio electrónico, la inteligencia artificial, el lujo, la biotecnología o las plataformas digitales para comprobar hasta qué punto buena parte de las nuevas grandes fortunas están ligadas a actividades sometidas a una competencia intensa y permanente.

Naturalmente, siguen existiendo enormes patrimonios construidos gracias al favor político, las concesiones administrativas o la captura regulatoria. Ninguna economía de mercado está completamente libre de capitalismo de amiguetes. Pero precisamente por eso resulta significativo que la tendencia observada por The Economist apunte en la dirección contraria a la que suele dominar el debate público. Mientras la conversación política insiste en presentar al multimillonario como símbolo de privilegio y extracción de rentas, la evidencia empírica muestra que una parte creciente de esas grandes fortunas procede, sencillamente, de competir con éxito en los mercados.

Quizá esa sea la verdadera noticia. No que existan multimillonarios (algo consustancial a una economía dinámica que, de hecho, refleja un funcionamiento expansivo de la misma), sino que, cada vez más, quienes alcanzan esas posiciones lo hacen creando empresas capaces de convencer diariamente a millones de consumidores. En una economía abierta, la riqueza no tiene por qué ser un juego de suma cero. Al contrario: cuando surge de la competencia, suele ser precisamente el reflejo de que alguien ha encontrado una manera especialmente eficaz de mejorar la vida de los demás.