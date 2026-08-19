Donald Trump anuncia que aplaza la entrada en vigor de los aranceles del 50% sobre los productos canadienses

Donald Trump anunció este martes un aplazamiento de tres días a la imposición de aranceles del 50% sobre Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para este miércoles, tras alcanzar un acuerdo para retomar la construcción del oleoducto Keystone XL, que unirá Nebraska (EEUU) y Alberta (Canadá).

"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días, debido a que Canadá y Estados Unidos, a la espera de la finalización de los documentos, ¡han llegado a un ACUERDO!", anunció Trump en su red Truth Social. Este mensaje llega tras alcanzar un acuerdo ambos países para reanudar los trabajos de construcción del oleoducto Keystone XL, el cual, a juicio de Trump, estaba "enterrado hace tiempo por el adormilado Joe Biden".

Por su parte, Mark Carney, primer ministro canadiense, ha asegurado que el aplazamiento llega tras "intensas conversaciones con Estados Unidos para abordar las cuestiones comerciales pendientes y ofrecer mayor seguridad y beneficios reales a las empresas, los trabajadores, los agricultores y las familias canadienses".

Asimismo, ha señalado que, aunque "se han logrado avances sustanciales, aún queda mucho trabajo por hacer", todavía están en curso las negociaciones con Washington. Además, afirma que su objetivo sigue siendo fortalecer la economía canadiense: "Canadá sigue centrada en construir una economía nacional más fuerte, más independiente y más competitiva", aseguró.

Los escollos entre Estados Unidos y Canadá

A pesar del acuerdo alcanzado, el sector del automóvil sigue siendo cuestión de debate entre ambos países. Desde la Casa Blanca se había planteado reducir del 25% al 15% el arancel sobre los vehículos canadienses, mientras que Ottawa buscaba rebajar de mayor forma e incluir exenciones para los productos fabricados en Norteamérica.

Del mismo modo, Washington reclama que Canadá retire los aranceles que impuso sobre automóviles estadounidenses como represalia, que las provincias vuelvan a vender bebidas alcohólicas de EEUU y que se realicen cambios en el sistema de cuotas de importación de productos lácteos.

Los aranceles sobre Canadá

El pasado 20 de julio el mandatario estadounidense firmó una orden para imponer un arancel del 50% a gran parte de las importaciones procedentes de Canadá, cuya entrada en vigor se preveía para 30 días después de la firma. Una medida que excluía productos como las energías, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Desde la Casa Blanca se justificó este gravamen porque, a su juicio, desarrollaban prácticas comerciales discriminatorias desde Canadá hacia productos estadounidenses.

Los gravámenes previstos por la Administración Trump afectarían a productos que van desde el vino, los palos de hockey o el cemento hasta el sector automovilístico, afectando a aproximadamente 20.000 millones de dólares en bienes, lo que supone alrededor del 5% de las importaciones procedentes de Canadá. Una decisión que se produjo en medio del proceso de renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de evitar una nueva escalada de su conflicto comercial.

El primer ministro canadiense alertó de que esta decisión se enmarcaba en "una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos", las cuales describía como "medidas y amenazas a la soberanía canadiense".