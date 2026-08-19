La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a recortar su consumo de carne y pescado

Más de la mitad de la población española asegura que ha reducido su cesta de la compra debido a la subida de los precios. Así se desprende del informe III Estudio sobre Conductas sostenibles de la población española de Triodos Bank, una entidad de crédito fundada en Países Bajos y que opera en España. A continuación, te contamos las claves.

Como decimos, más de la mitad de la población española, en concreto el 52,5% de los españoles afirma que ha reducido el consumo de algún producto de la cesta de la compra debido a la subida de los precios en un contexto marcado por el repunte de la inflación, que alcanzó el 3,6% en julio, afectando de manera especial al consumo de pescado y de carne.

Más de la mitad de los españoles han reducido su consumo

Entre las personas que han modificado su cesta de la compra por culpa de la subida de los precios de los alimentos, un 55,2% afirma haber reducido el consumo de pescado y un 50,2% el de carne, unas cifras que superan el 39,3% registrado en los productos no esenciales. Dicho recorte en la cesta de la compra en los hogares también alcanza a otros alimentos básicos de consumo diario como la fruta (24,7%), los huevos (21,7%), la verdura (14,6%) y la leche (10,1%).

Asimismo, según este informe, la reducción en la cesta de la compra es más frecuente en las mujeres (56,7%) que en los hombres (48,1%), y entre los jóvenes de 18 a 25 años (56,7%) frente a los mayores de 65 años (47,4%).

La reducción es mayor entre jóvenes que entre mayores

Por comunidades autónomas, el estudio explica que Canarias lidera el porcentaje de personas que han recortado su cesta de la compra un 65,1%, seguida de Baleares (58,6%) y Castilla-La Mancha (57,7%). En el lado opuesto se sitúan el País Vasco (43%), La Rioja (44,6%) y Aragón (48,2%).

En este sentido, la directora de comunicación de Triodos Bank en España, Aurora García, ha explicado que el precio de los alimentos no sólo influye en el gasto de los hogares, sino también "en lo que podemos permitirnos incorporar a nuestra dieta. Cuando el encarecimiento dificulta el acceso a alimentos frescos y de calidad, el impacto es indicativo de muchos factores y además trasciende lo económico".

En cuanto al llamado "desperdicio alimentario", el informe señala que el 44,4% de los españoles reconoce que en su hogar se desperdicia comida. La falta de planificación es el motivo principal para el 40,5% de ellos, seguida de la caducidad (31,6%), la compra excesiva (13,6%) y la falta de tiempo para cocinar (13,4%). Si lo observamos en función de la edad, tenemos que el desperdicio llega al 57,6% entre los jóvenes de 18 a 25 años y cae al 29,8% entre los mayores de 65 años.

Así pues, este informe de Triodos Bank pone de manifiesto que el encarecimiento de los precios debido a la inflación ha llevado a la mayor parte de los españoles a renunciar a la compra de determinados productos para no gastar más en su cesta de la compra.