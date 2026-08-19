'El País' blanquea la pobreza de Sánchez: ahora quedarse en casa en agosto es "disfrutar de las bondades de la ciudad"

En este medio ya hemos hablado en más de una ocasión del empeño de una parte de la prensa progresista por blanquear el estado de empobrecimiento generalizado de la sociedad española tras más de ocho años de legislatura de Pedro Sánchez. Un ejemplo lo tenemos en un artículo del diario Público en el que se hablaba de las bondades de pasar las vacaciones en casa realizando actividades como "disfrutar del arte callejero" o "ir de picnic", en lugar de señalar que muchas familias no pueden irse de vacaciones porque no se lo pueden permitir.

Pues bien, estos días hemos asistido a un nuevo episodio de este blanqueamiento después de que el diario El País publicase un artículo titulado "Mi verano en el asfalto: ¿qué hace que cada año más gente quiera pasar agosto en la ciudad?", en el que en ningún momento se reflexiona sobre si el motivo tiene que ver con que los españoles no pueden permitirse gastar el dinero suficiente que conlleva pasar unas vacaciones fuera de casa.

En el siguiente post, publicado por la cuenta oficial del diario El País, podemos leer el artículo en cuestión, que también ha tenido cierta repercusión en las redes sociales.

Los estudios demuestran que los españoles optan, cada vez más, por no viajar en agosto y disfrutar de las bondades que ofrecen sus ciudades: verbenas, conciertos y la posibilidad de encontrar aparcamiento y mesa sin reserva https://t.co/qtVogDLnJ4 — EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2026

"Los estudios demuestran que los españoles optan, cada vez más, por no viajar en agosto y disfrutar de las bondades que ofrecen sus ciudades: verbenas, conciertos y la posibilidad de encontrar aparcamiento y mesa sin reserva", señala el post.

Sin embargo, si leemos el artículo en cuestión comprobaremos que, si bien es cierto que los españoles no viajan tanto en agosto (aunque siguen viajando), no es porque quieran disfrutar de las bondades que ofrecen sus ciudades. Simplemente citan estudios de operadoras turísticas sobre en qué mes del verano cogen sus vacaciones los españoles. En el caso de agosto, si el 42% de los españoles cogió sus vacaciones en este mes en 2022, en 2026 lo ha hecho el 36%.

El autor del artículo se basa, para afirmar que los españoles que optan por no viajar en agosto y quedarse en casa lo hacen para disfrutar de los eventos de su ciudad, en algunos testimonios de personas que han decidido permanecer en Madrid o Barcelona en lugar de irse de vacaciones a otro lugar.

Ninguna mención a que somos más pobres

Por otro lado, esta narrativa, en la que en ningún momento se menciona la pérdida de poder adquisitivo de los españoles ni el encarecimiento de las vacaciones, contrasta con otros artículos publicados en el mismo periódico cuando no gobernaba la izquierda. Por ejemplo, en 2017 publicaron un artículo cuyo titular era "Una de cada cuatro familias no puede salir de vacaciones por falta de dinero". También encontramos este otro de 2012 en el que afirmaban que "Más de la mitad de los hogares valencianos no puede irse de vacaciones", igualmente bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sea como sea, lo que está claro es que estos medios de comunicación progresistas son capaces de crear las narrativas que sean necesarias para no reconocer que, bajo un Gobierno socialista, a la gente le cuesta más llegar a fin de mes y, en consecuencia, poder irse de vacaciones fuera de su casa. Algo que no tenían problema en señalar cuando gobernaba el Partido Popular.