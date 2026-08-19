España registra la mayor inflación de las grandes economías de la zona euro

Una vez más, España vuelve a ser la economía, que entre las cuatro grandes de la moneda común, registra una mayor tasa de inflación en julio, con una tasa armonizada del 3,9%, lo que supone un incremento de tres décimas respecto a la tasa del mes de junio (3,6 %), según los datos publicados por Eurostat.

Tras nuestro país se posicionan Italia, con una tasa de inflación del 2,9%, lo que se traduce en un descenso de una décima respecto a junio; Alemania, cuya tasa crece en cuatro décimas hasta posicionarse en el 2,8%; y Francia, que también aumenta su inflación en cuatro décimas, registrando un 2,4%. Este incremento generalizado se distancia de la tendencia común en junio, cuando, a excepción de España, todas lograron moderar su inflación.

La inflación anual en los países de la eurozona se situó en el 2,9 % en julio y un año antes, la tasa estaba en el 2,0 %. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea se incrementó una décima, hasta el 3,0 % en julio del presente año.

Si se comparan los datos de julio con el mes anterior, la inflación anual descendió en quince Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en nueve. De este modo, las tasas más bajas se registraron en Suecia (0,3 %), Chequia (1,3 %), Dinamarca y Hungría (ambas con un 1,6 %), mientras que en el lado opuesto Rumanía (8,2 %), Lituania (5,4 %), Chipre y Bulgaria (ambas con un 4,4 %) son los países con una mayor inflación.

Asimismo, los componentes que más han influido en el crecimiento de la inflación fueron los servicios, cuya tasa subió 1,55 puntos porcentuales, la energía con un aumento de 0,94 puntos, los bienes industriales no energéticos, 0,23 puntos más y los alimentos, el alcohol y el tabaco que registraron una subida de 0,23 puntos.

Según las estimaciones que realizaba Eurostat para el mes de julio avanzaron que la energía era el componente con mayor inflación. Así, los datos ya consolidados revelan una tasa del 10,3 % en julio frente al 8,5 % de junio, en un contexto de precios de los combustibles marcados por la guerra en Oriente Medio.

Con estos datos, la inflación volvió a subir tras el retroceso registrado en junio. La inflación en 2026 inició en enero con un 1,7 %, subió al 1,9 % en febrero, al 2,6 % en marzo al 3 % en abril y al 3,2 % en mayo, retrocedió al 2,8 % en junio y repunta ahora al 2,9 % en julio.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido sus tipos de interés oficiales sin variaciones en su reunión del pasado 23 de julio, después del aumento de 25 puntos básicos que se aprobó en junio.

De este modo, la inflación de la eurozona se sitúa por encima del objetivo del 2% que persigue el organismo, concretamente es nueve décimas superior.