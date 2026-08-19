Hacienda asume que la factura de los laudos renovables seguirá escalando hasta los 3.000 millones

El conflicto de las renovables ha dejado de figurar para el Estado como una amenaza lejana. Las cuentas públicas correspondientes a 2025 incorporan ya una provisión de 2.943 millones de euros para afrontar las responsabilidades derivadas de los arbitrajes internacionales en materia energética. El dato es especialmente relevante porque supone que la propia contabilidad de la Administración ha elevado sustancialmente la probabilidad de que esos desembolsos tengan que terminar realizándose.

La cifra aparece en la Cuenta de la Administración General del Estado de 2025, el documento que formula la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y que se remite al Tribunal de Cuentas. Este instrumento recoge la situación patrimonial y financiera de la Administración, además del resultado económico-patrimonial y la ejecución presupuestaria. Es, por tanto, en la contabilidad de la propia AGE —y no mediante un fondo extraordinario creado específicamente para las renovables— donde Hacienda reconoce el riesgo económico asociado a estos procedimientos.

En concreto, los casi 3.000 millones quedan reconocidos contablemente dentro de las provisiones vinculadas a responsabilidades, bajo el concepto de responsabilidad patrimonial asociada a procedimientos de arbitraje internacional en materia de energía. La cuestión no es menor. Una provisión no equivale simplemente a mencionar que existe un litigio abierto: supone reconocer contablemente una obligación cuyo desenlace puede exigir una salida futura de recursos públicos.

Así lo establece el Plan General de Contabilidad Pública. Para registrar una provisión deben concurrir tres elementos: que exista una obligación presente derivada de hechos pasados, que sea probable que la Administración tenga que desprenderse de recursos para atenderla y que pueda realizarse una estimación suficientemente fiable de su importe. La normativa precisa incluso que una salida de recursos se considera probable cuando existen más posibilidades de que se produzca que de que no ocurra.

Este punto permite medir el alcance del cambio respecto a ejercicios anteriores. Hasta 2024, el riesgo derivado de los arbitrajes renovables había sido tratado esencialmente como un pasivo contingente. Esta categoría se utiliza para obligaciones posibles o para responsabilidades cuya materialización no se considera todavía suficientemente probable como para incorporarlas al balance como una provisión. Los pasivos contingentes se explican en la memoria, pero no se reconocen como un pasivo del balance. Ahora Hacienda ha cruzado esa frontera contable.

De 1.696 a 2.943 millones

La revisión también resulta significativa por su cuantía. En 2022, la estimación del coste potencial relacionado con los procedimientos se situaba en torno a 1.696 millones de euros. Para 2024, las indemnizaciones asociadas a laudos desfavorables reconocidas por Hacienda alcanzaban aproximadamente los 1.483 millones, a los que había que añadir intereses, costas y el riesgo procedente de procedimientos aún pendientes.

La Cuenta de 2025 eleva la estimación global hasta 2.943 millones, prácticamente 3.000 millones. Frente a los aproximadamente 2.000 millones que manejaba el Estado un año antes al sumar los distintos componentes del riesgo, la nueva cifra supone un incremento próximo al 30%.

La evolución contable resulta especialmente llamativa porque contrasta con la posición política que España mantiene ante buena parte de los acreedores. El Gobierno continúa defendiendo que los laudos dictados a favor de inversores europeos chocan con el Derecho de la Unión y se apoya en la doctrina de la Comisión Europea para justificar su negativa a satisfacer esas indemnizaciones.

Pero una cosa es la estrategia jurídica que el Ejecutivo sostiene públicamente y otra la valoración del riesgo que Hacienda incorpora a las cuentas del Estado. Y esta última ha cambiado sustancialmente: la Administración ya reserva contablemente casi 3.000 millones ante la posibilidad probable de tener que pagar.

Los embargos elevan la presión

El reconocimiento llega además en un momento en que los acreedores están intensificando sus intentos de ejecución fuera de España. Los inversores afectados por los cambios retroactivos del régimen retributivo de las renovables llevan años recurriendo a tribunales extranjeros para convertir los laudos arbitrales en embargos efectivos sobre bienes o derechos de cobro españoles.

Entre los episodios más relevantes figura el bloqueo en Bélgica de aproximadamente 840 millones de euros correspondientes a derechos de cobro de Enaire frente a Eurocontrol, así como distintas actuaciones sobre activos españoles en Países Bajos, Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Los acreedores han identificado además centenares de activos susceptibles de ser objeto de procedimientos de ejecución en distintos países. Según la información publicada este jueves, los inversores manejan una relación de alrededor de 400 bienes o derechos potencialmente embargables en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Australia o Singapur.

La presión judicial internacional ayuda a entender por qué el riesgo ha dejado de ser puramente teórico. La discusión ya no gira únicamente en torno a si España decide voluntariamente pagar las indemnizaciones, sino también sobre la capacidad de los acreedores para cobrarlas mediante la ejecución forzosa de activos en terceros países.

España ya pagó un primer laudo

En 2025 se produjo, además, un precedente significativo. España abonó por primera vez íntegramente una indemnización derivada de uno de estos procedimientos, correspondiente a la japonesa JGC Holdings. El desembolso ascendió a 32 millones de euros incluyendo intereses.

El Ejecutivo trató entonces de desvincular ese pago del resto de los casos, argumentando que JGC era una compañía japonesa y que, por tanto, no estaba afectada por el conflicto entre la normativa europea y los mecanismos internacionales de arbitraje aplicables a inversores comunitarios.

Sin embargo, desde el punto de vista contable, Hacienda no limita ahora el riesgo reconocido a esos expedientes extracomunitarios. La provisión de 2.943 millones supera ampliamente las indemnizaciones correspondientes exclusivamente a inversores de fuera de la UE.

Ahí reside probablemente el dato más significativo de las nuevas cuentas. Mientras el Gobierno mantiene su tesis jurídica de que buena parte de los laudos no deben pagarse, la contabilidad de la Administración adopta una posición mucho más prudente: reconoce que el desenlace de los litigios y de los procesos de ejecución puede acabar generando una salida de recursos cercana a los 3.000 millones de euros.

No significa que Hacienda vaya a desembolsar mañana esa cantidad ni que todos los procedimientos terminen necesariamente en derrota para España. Una provisión es una estimación contable que puede revisarse en ejercicios posteriores. Pero sí significa algo mucho más concreto: conforme a las propias reglas contables del sector público, el riesgo ha alcanzado un nivel suficiente para dejar de tratarse como una mera contingencia y empezar a figurar como una obligación probable.

Y ese cambio llega precisamente cuando los acreedores están consiguiendo trasladar el conflicto desde los tribunales arbitrales hasta los activos españoles en el extranjero.