Cuatro días y más de 500 euros: así se dispara la factura de los festivales

Ir a un festival de música se ha convertido en uno de los planes estrella del verano, pero disfrutar de varios días de conciertos puede salir bastante más caro de lo que indica el precio del abono. Al coste de la entrada hay que sumar, dependiendo del festival, desplazamientos, alojamiento, comidas y las consumiciones dentro del recinto.

Para comprobar cuánto cuesta realmente acudir a uno de estos eventos, hemos recopilado las experiencias de varios asistentes a festivales celebrados en España. El resultado muestra diferencias importantes: desde una jornada en el Sonorama por poco más de 80 euros hasta un viaje al Primavera Sound que puede acercarse a los 1.000 euros por persona.

El Sonorama, desde poco más de 80 euros si se va un solo día

El Sonorama Ribera es un buen ejemplo de cómo el presupuesto puede variar dependiendo de la forma de acudir al festival. Si se opta por el abono completo, los gastos pueden situarse, de media, entre los 250 y los 400 euros por persona si se utiliza el camping. Si se elige un hotel o un piso turístico, la factura puede subir fácilmente hasta los 600 u 800 euros debido a la elevada demanda durante los días del festival.

A ese presupuesto habría que sumar la comida, las bebidas y el transporte hasta Aranda de Duero. Sin embargo, no es necesario comprar el abono completo para disfrutar del Sonorama.

Es precisamente lo que hizo Lucía, que acudió únicamente uno de los días del festival y, además, viajaba desde Burgos. El transporte de ida le salió gratis gracias al sistema de transporte gratuito dentro de Castilla y León. Una vez en Aranda de Duero, gastó dos euros en un rebujito antes de entrar al recinto y otros 3,50 euros en una copa en un bar de la localidad.

La entrada de un día le costó 48,50 euros. Para la comida, ella y sus acompañantes llevaron bocadillos y, ya dentro del recinto, terminó gastando 32 euros entre cuatro personas en dos hamburguesas y unas patatas. En su caso, su parte fue de unos seis euros.

La vuelta a Burgos la realizó en uno de los autobuses lanzadera del propio festival, por unos 15 euros.

En total, la experiencia de Lucía se quedó en torno a 75 euros, sin contar las consumiciones que consiguió dentro del recinto, y con el transporte de ida gratuito. Una diferencia considerable frente a los cientos de euros que puede alcanzar una estancia de varios días.

La experiencia demuestra que el precio de un festival depende en buena medida de las circunstancias de cada asistente: vivir cerca, acudir un solo día y prescindir de alojamiento puede reducir considerablemente la factura.

Puro Latino: la entrada no es lo que más pesa

También hay festivales en los que el alojamiento y el transporte pueden desaparecer prácticamente del presupuesto. Es el caso de Manuel, que este verano acudió al Puro Latino celebrado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.

El abono para los dos días costaba unos 90 euros. En su caso, el gasto más importante después de la entrada fueron precisamente las consumiciones. Manuel calcula que se dejó entre 60 y 70 euros en bebidas durante el festival.

Así, teniendo en cuenta el descuento en la entrada y el gasto en consumiciones, su experiencia pudo situarse aproximadamente entre 150 y 160 euros, sin necesidad de sumar alojamiento ni un desplazamiento desde otra ciudad.

Cuando el festival se convierte en un viaje de casi 1.000 euros

En el extremo contrario se encuentra el Primavera Sound de Barcelona. En este caso, el festival supone para muchos asistentes mucho más que comprar una entrada: implica viajar a otra ciudad y pagar varios días de alojamiento.

Para una persona que acuda a los tres días del festival y pase cuatro noches en Barcelona, el presupuesto puede situarse aproximadamente entre 785 y 1.260 euros por persona, dependiendo de las decisiones que tome durante el viaje.

El desglose aproximado sería el siguiente:

Abono : entre 250 y 350 euros.

: entre 250 y 350 euros. Alojamiento durante cuatro noches : entre 200 y 350 euros por persona compartiendo.

: entre 200 y 350 euros por persona compartiendo. Transporte Madrid-Barcelona ida y vuelta : entre 60 y 120 euros.

: entre 60 y 120 euros. Comidas fuera : entre 100 y 150 euros.

: entre 100 y 150 euros. Consumiciones dentro del festival : entre 100 y 150 euros.

: entre 100 y 150 euros. Transporte público en Barcelona : entre 25 y 40 euros.

: entre 25 y 40 euros. Cafés, copas y otros gastos: entre 50 y 100 euros.

Con un presupuesto intermedio, el viaje podría quedar en torno a 960 euros por persona: unos 300 euros para el abono, 250 para el alojamiento, 80 para el tren, 120 para las comidas, otros 120 para las bebidas dentro del recinto, 30 para el transporte urbano y unos 60 euros para gastos adicionales.

En otras palabras, una pareja que viaje junta podría terminar gastándose alrededor de 2.000 euros entre los dos si quiere acudir al festival sin tener que controlar cada gasto.

Y el alojamiento es uno de los principales factores que pueden hacer que la factura se dispare. Cuanto más cerca están las fechas del festival, más complicado resulta encontrar opciones económicas en Barcelona, especialmente si se busca alojamiento para varias noches.

Medusa: cuatro días de festival por unos 500 euros

El caso de Verónica, que esta semana ha acudido al Medusa Festival de Cullera, muestra cómo el gasto puede crecer incluso cuando se opta por el camping como alternativa de alojamiento.

Verónica ha pagado 100 euros por la entrada y otros 70 euros por el camping. A esto se suman 16 euros por una fiesta adicional el primer día, 30 euros del parking para todos los días y otros 30 euros por la pulsera que permite entrar y salir del recinto durante el festival.

Durante los cuatro días de festival ha calculado además unos 100 euros en consumiciones dentro del recinto. A esta cantidad se añaden otros 20 euros diarios destinados a comidas y compras en el supermercado, desde el jueves hasta el domingo, lo que supone otros 80 euros.

El desplazamiento tampoco es gratuito. Verónica ha viajado en coche desde Madrid hasta Cullera, que se puede situar en torno a 80 euros de gasolina por la ida y la vuelta.

En total, la experiencia de Verónica se sitúa en torno a los 506 euros por persona. El caso del Medusa vuelve a demostrar que el precio de la entrada es solo una parte del coste real de acudir a un festival. Incluso optando por el camping y viajando en coche, cuatro días de música pueden acabar suponiendo más de 500 euros por persona.

De menos de 100 euros a más de 1.000

Las experiencias muestran que no existe un precio único para ir de festival. El coste final depende tanto del evento como de la distancia que tenga que recorrer el asistente, los días que permanezca en el recinto y, sobre todo, de si necesita pagar alojamiento.

La conclusión es clara: el precio que aparece al comprar la entrada está lejos de ser el coste real de un festival. Para muchos asistentes, especialmente cuando tienen que viajar a otra ciudad, el alojamiento y las consumiciones terminan pesando tanto o incluso más que el propio abono.