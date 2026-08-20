ACS vuelve a liderar el ranking mundial de grandes contratistas por octava vez en diez años

El Grupo ACS/Hochtief ha vuelto a situarse en la primera posición del ranking Top 250 International Contractors de Engineering News-Record (ENR), una de las principales clasificaciones internacionales del sector de la construcción y las infraestructuras. Es la octava ocasión en los últimos diez años en la que el grupo ocupa el primer puesto. El reconocimiento llega después de un ejercicio en el que ACS alcanzó 49.848 millones de euros de ventas y una cartera de 92.858 millones, con una creciente presencia en mercados internacionales.

La dimensión internacional del grupo queda reflejada en la composición de su cartera. El 92% se encuentra fuera de España, mientras que Estados Unidos y Canadá concentran el 56% del total. El grupo atribuye esta posición a su presencia en mercados vinculados a distintos ámbitos de las infraestructuras y a una estrategia centrada en proyectos de largo recorrido. Entre los sectores que han impulsado las nuevas adjudicaciones figuran los centros de datos, la infraestructura digital, la energía y los minerales críticos.

También han contribuido áreas como la defensa, la sanidad y el transporte sostenible, sectores en los que el grupo ha incrementado su actividad internacional. Los resultados de 2025 respaldan el volumen de actividad alcanzado por la compañía. Las ventas se situaron en 49.848 millones de euros y la cartera de contratos llegó a 92.858 millones, su máximo hasta la fecha según la información facilitada por ACS.

Hochtief, Turner y Dragados

La actividad internacional del grupo se articula a través de distintas compañías y filiales. Entre ellas se encuentran Hochtief, Turner, Cimic, Dragados, Flatiron Dragados e Iridium, además de otras sociedades del grupo. Esta estructura permite a ACS participar en diferentes fases de los proyectos de infraestructuras, desde el diseño y la construcción hasta la financiación, operación y mantenimiento.

La compañía destaca especialmente la colaboración entre sus diferentes negocios y geografías para abordar proyectos de gran complejidad. Esta estrategia se aplica en ámbitos como las infraestructuras digitales y energéticas, así como en proyectos de transporte y otros equipos.

Octavo liderazgo en diez años

El primer puesto en la clasificación de Engineering News-Record supone el octavo liderazgo de ACS en los últimos diez años. El Top 250 International Contractors de ENR establece su clasificación a partir de la actividad internacional de los grandes grupos de construcción e infraestructuras. Para ACS, la posición vuelve a poner el foco en el peso que ha adquirido su negocio fuera de España.

El grupo señala que su cartera internacional se apoya especialmente en Norteamérica, donde Estados Unidos y Canadá representan más de la mitad del volumen contratado. Esta exposición coincide con el crecimiento de proyectos relacionados con centros de datos, energía e infraestructura digital.

Desde la compañía consideran que esta capacidad para desarrollar, financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras constituye uno de los elementos que sustentan su posición en el mercado internacional.