Bruselas prepara una subida del 139% en el impuesto mínimo al tabaco que dispararía su precio

La Unión Europea ya está preparando una nueva subida en el precio del tabaco con el fin —según ellos— de que cada vez haya menos población que fume y desincentivar así su consumo. La propuesta nace de la Comisión Europea y tendrá que ser aprobada por unanimidad por el Consejo de la Unión Europea, ya que se trata de materia fiscal.

De acuerdo con este documento, lo que pretende esta propuesta de la Comisión Europea es subir el llamado impuesto especial mínimo que la Unión Europea obliga a cobrar a todos los países miembros sobre los cigarrillos. En la actualidad, el mínimo existente es de 90 euros por cada 1.000 cigarrillos, lo que equivale a 1,8 euros de impuesto especial mínimo por cada cajetilla de 20 cigarrillos.

Una subida del 139% del mínimo actual

Pues bien, lo que busca esta propuesta es elevar el mínimo de 90 euros por cada 1.000 cigarrillos a uno de 215 euros por cada 1.000 cigarrillos. En la práctica, esto equivaldría a cobrar un mínimo de 4,3 euros por cajetilla de 20 cigarrillos solo en impuestos especiales, a lo que luego habría que sumar el precio del propio tabaco y el IVA para llegar al precio final. Como vemos, el aumento del mínimo actual al mínimo que propone la Comisión Europea sería del 139%.

En el caso de España, el mínimo que se aplica en nuestro país es de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos, lo que equivale a cobrar 3 euros de impuestos especiales sobre el tabaco por cada cajetilla. De esta forma, si se elevase el mínimo, tendríamos que todos los paquetes de tabaco que se venden en España subirían de precio.

Las cajetillas de 20 cigarrillos rondarían los 7 euros

Las marcas más baratas, cuyo precio oscila actualmente entre los 5,00 y los 5,40 euros, verían cómo su precio subiría hasta los 6,20-6,70 euros. En cuanto a las marcas medias, pasarían de un precio de 5,50-5,90 euros en la actualidad a uno de 6,70-7,20 euros si se aprobara esta propuesta. Finalmente, las marcas premium verían cómo su precio pasa de los 6,00-6,50 euros actuales a los 7,20-7,80 euros de salir adelante esta propuesta de la Comisión Europea.

A esta subida por parte de la Unión Europea hay que sumarle la ofensiva de la ministra de Sanidad, Mónica García, para restringir cada vez más el consumo de tabaco, tanto a través de subidas de los impuestos asociados al mismo como con el anteproyecto de ley antitabaco, que busca prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes.

Sin embargo, ya cae la población que fuma

Todo esto ocurre en un contexto, en el caso de España, donde cada vez fuma menos gente. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, el 15% de la población de 16 y más años afirmó fumar a diario en 2025, frente al 17,1% en 2022. Por su parte, el 78,4% declaró no haber fumado en los 12 últimos meses, porcentaje algo superior al 76,6% registrado en 2022.

Así pues, lo que está claro es que tanto los gobernantes europeos como los españoles se erigen en una especie de niñera, creyendo estar en posición de decidir por los fumadores si deben o no seguir consumiendo tabaco, mientras que, por el camino, se llenan los bolsillos con los impuestos que les cobran a estos.