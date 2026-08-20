Buscar piso se convierte en una carrera: el 17% de las viviendas "volaron" en menos de 24 horas

El estado de la vivienda en España no deja de empeorar cada semana que pasa, en la que de forma recurrente asistimos a noticias en las que se nos dice que tanto el precio del alquiler como el de la compra de vivienda han subido, lo cual, unido a que la creación de hogares sigue siendo mayor que la creación de vivienda, hace que crezca el déficit de vivienda en nuestro país.

A todo esto hay que sumarle otro hecho que hemos conocido recientemente, y es que, debido a que hay mucha más demanda de vivienda que vivienda disponible, al poco tiempo de que se publique un anuncio de alquiler en los portales inmobiliarios, dicha vivienda se alquila inmediatamente. Así lo ha desvelado el portal Idealista basándose en sus propios datos.

El 17% de las viviendas "volaron" en menos de 24 horas

De acuerdo con este estudio, el 17% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista durante el segundo trimestre de 2026 no llevaba ni 24 horas en el mercado. Esto pone de manifiesto el grave problema que existe con la vivienda en nuestro país, ya que indica que hay muchísima demanda esperando la publicación de alquileres disponibles para tratar rápidamente de convertirse en inquilinos de estas viviendas.

Aunque la media a nivel nacional está en el 17%, existen diferencias significativas por provincias. En este sentido, tenemos que en Ceuta el 67% de las viviendas se alquilaron antes de pasar 24 horas, para Teruel el porcentaje es del 39%, para Barcelona es el 35%, para Melilla el 31% y para Tarragona es el 31%. Por otro lado, en la parte baja de la clasificación nos encontramos con Cáceres (3%), Orense (6%), Soria (8%), Ciudad Real (8%) y Salamanca (9%). Muy de cerca de estas últimas provincias les sigue Madrid, donde el 11% de los anuncios de viviendas en alquiler estuvieron menos de 24 horas publicados.

Ceuta, Teruel y Barcelona están a la cabeza

Estos datos no hacen más que poner de relieve que España tiene un problema tanto con la oferta de vivienda (pues hay menos de la necesaria) como con la demanda (hay mucha gente que busca vivienda). Esto es algo que ya observó el Observatorio Inmobiliario del BBVA cuando explicó recientemente que para este 2026 el déficit de vivienda alcanzará las 807.000 unidades en total, mientras que para el año 2027 esta cifra se irá hasta las 885.000 unidades.

Como ya explicó el mismo organismo, este aumento en la creación de hogares está fuertemente impulsado por el saldo migratorio, que ha hecho que, desde 2023 hasta 2025, más de 600.000 personas extranjeras hayan venido a nuestro país, y se espera que en 2026 y 2027 continúe la misma senda. De esta forma, el ritmo de creación de hogares desde 2023 hasta 2027 supera los 200.000 hogares nuevos creados.

Sea como sea, la realidad es que este estudio de Idealista confirma que hay mucha más gente que desea encontrar vivienda que vivienda hay disponible, haciendo que buscar piso se convierta en una especie de carrera donde gana el más rápido.