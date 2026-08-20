El SMI no ayuda a los pobres: reduce el empleo, las horas y los ingresos de los más vulnerables

Si hay una política que se sigue aplicando a pesar de dar resultados negativos, es la del salario mínimo interprofesional, más concretamente las subidas de este SMI. En este medio ya hemos mostrado en numerosas ocasiones cómo las sucesivas subidas del SMI del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado el despido y/o la no creación de empleos que se habrían creado en ausencia de esas subidas del SMI. Un ejemplo de esto es cuando, en el año 2021, el Banco de España publicó un estudio que revelaba que la subida del SMI decretada por el Gobierno en 2019 había provocado la pérdida de entre 90.000 y 170.000 empleos.

No obstante, la evidencia empírica de que aumentar el SMI provoca efectos negativos justamente en aquellas personas a las que se busca ayudar no deja de crecer. Un ejemplo reciente de esto es un estudio que se ha publicado en agosto de este año bajo el título ¿Los salarios mínimos benefician a los trabajadores de familias pobres y de bajos ingresos? (en inglés Do Minimum Wages Help Workers in Poor and Low-Income Families?).

Un nuevo estudio en EEUU confirma los efectos negativos del SMI

En este paper, los economistas David Neumark y Emma Wohl analizan cómo las sucesivas subidas del salario mínimo en Estados Unidos entre 2003 y 2016 han afectado a los trabajadores de familias pobres, donde encuentran hasta cuatro efectos negativos, a saber:

Menor probabilidad de seguir empleados.

Una reducción de las horas trabajadas.

Una disminución de los ingresos laborales.

No hay evidencia de que se beneficien los hogares pobres.

Sobre la menor probabilidad de seguir empleados, podemos leer lo siguiente: "Unos salarios mínimos más altos provocan una disminución de la probabilidad de que los trabajadores con salarios bajos mantengan su empleo. En general, pues, nuestra estimación pone de manifiesto que los salarios mínimos tienen efectos negativos sustanciales sobre la probabilidad de que los trabajadores con salarios bajos mantengan su empleo. Hay algunos indicios de que los efectos son más negativos en las familias más pobres, pero no hay pruebas muy sólidas de que exista una heterogeneidad de esta naturaleza [...] Más bien, quizá una conclusión más sólida sea que se producen efectos negativos sobre el empleo en todos los tramos de ingresos respecto al umbral de pobreza".

Menos horas trabajadas y menos ingresos

En cuanto a la reducción de las horas trabajadas, podemos leer en el estudio que "el aumento del salario mínimo provoca una reducción de las horas de trabajo de los trabajadores con salarios bajos que se incorporan por primera vez al mercado laboral". También sobre la reducción de horas trabajadas se menciona algo que está relacionado con la disminución de los ingresos laborales, y es que se explica que "los efectos negativos sobre los ingresos, condicionados por el empleo, deben atribuirse a la considerable reducción de las horas de trabajo que hemos observado".

En tercer lugar, sobre la reducción de los ingresos laborales, leemos que "el aumento del salario mínimo provoca una disminución de los ingresos de los trabajadores con salarios bajos que acceden al mercado laboral por primera vez".

No beneficia a los hogares más pobres

Por último, sobre la no evidencia de que subir el SMI beneficie a los hogares pobres, los autores del estudio afirman que "quizás lo más importante es que nada de lo que se desprende de nuestro análisis en profundidad de las interrelaciones entre el salario mínimo, el trabajo mal remunerado y los bajos ingresos familiares ofrece indicios de que los efectos del salario mínimo sean beneficiosos (o especialmente beneficiosos) para los trabajadores con salarios bajos o poca cualificación que pertenecen a familias pobres o con bajos ingresos".

Así pues, vemos que la evidencia sobre los efectos negativos del SMI sigue creciendo, como en el caso que hemos explicado en este artículo donde aumentos del SMI provocan una menor probabilidad de seguir empleados, una reducción de las horas trabajadas, una disminución de los ingresos laborales y no beneficia a los hogares pobres.