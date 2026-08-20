El turista internacional gasta un 62% más por operación que el residente

El gasto realizado por los turistas internacionales alcanzó los 63.836 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un 7% más que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE). En paralelo, España recibió 46,6 millones de turistas internacionales, un 4,6% más que entre enero y junio de 2025.

El incremento del gasto se refleja también en el comportamiento de compra de los visitantes. Según un análisis de la plataforma de pagos Sipay sobre las primeras semanas del verano de 2026, los turistas internacionales registraron un ticket medio de 46,77 euros por operación, frente a los 28,88 euros de los consumidores residentes. Esto supone un desembolso por operación aproximadamente un 62% superior, mientras que el ticket medio del visitante internacional aumentó un 33,6% respecto al verano anterior.

Esta evolución refuerza la importancia de avanzar hacia un modelo turístico en el que, junto al volumen de visitantes, cobra cada vez más peso el valor generado durante su estancia. En este contexto, la gastronomía y la hostelería desempeñan un papel destacado; restaurantes, bares y cafeterías forman parte de la experiencia del visitante y funcionan como espacios desde los que acercarse a los productos y costumbres de cada territorio.

Al mismo tiempo, los hábitos de consumo fuera del hogar continúan evolucionando. El XI Barómetro de Momentos de Consumo de Aecoc y 40dB, publicado en 2026, revela que el 66% de los consumidores frecuenta bares y restaurantes con la misma o mayor frecuencia que un año antes, porcentaje que alcanza el 76% entre la Generación Z y los millennials. Además, pese al incremento de los precios, un 47% continúa acudiendo a estos establecimientos para desconectar y disfrutar de su tiempo de ocio.

Según el mismo estudio, los hábitos de consumo fuera del hogar continúan evolucionando hacia nuevas franjas y momentos de consumo. El 50% de los consumidores ha trasladado parte de sus salidas vinculadas al ocio nocturno hacia horarios diurnos, mientras que el 48% afirma salir más a comer al mediodía que a cenar. Esta tendencia está impulsando momentos como el aperitivo y el tardeo. El 70% sale a tomar el aperitivo durante los fines de semana y el 58% participa en planes de tarde.

El peso de la hostelería resulta especialmente significativo en categorías tradicionalmente vinculadas al consumo social, como las bebidas espirituosas. El Informe Socioeconómico 2025 de Espirituosos España recoge que siete de cada diez consumiciones de bebidas espirituosas se realizan fuera del hogar y que el canal Horeca concentra el 75,3% de las ventas del sector en términos de valor, frente al 24,7% correspondiente al consumo doméstico.

En este sentido, según el mismo estudio, dentro del propio canal hostelero, los bares y cafeterías concentran alrededor del 70% del consumo de bebidas espirituosas, frente al 30% correspondiente a hoteles y restaurantes. Esta distribución pone de manifiesto la estrecha vinculación de estos productos con los momentos de encuentro social y con una hostelería que está ampliando progresivamente sus ocasiones de consumo más allá de las comidas y cenas tradicionales.