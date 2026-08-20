Google llega a un acuerdo para comprar las bases de datos de una aerolínea quebrada para mejorar sus modelos de IA

La matriz de Google, Alphabet, ha llegado a un acuerdo para comprar las bases de datos a la aerolínea Spirit, que dejó de operar en mayo tras entrar en bancarrota, para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. En el acuerdo se incluyen correos electrónicos, comunicaciones internas, reservas, datos del programa de viajeros frecuentes, documentación relacionada con los empleados y grabaciones de llamadas telefónicas.

Según ha adelantado CNN Business, la operación forma parte de la liquidación de activos de esta aerolínea estadounidense, aunque aún requiere la autorización del juez encargado del procedimiento. El precio que pagará Alphabet a la aerolínea es de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros). Spirit Airlines es una aerolínea que interrumpió toda su actividad en mayo. Desde entonces, ha puesto a la venta sus activos dentro del proceso de bancarrota. Además de los aviones, equipos e inmuebles, la compañía posee algo que cada día es más valioso, la información.

El acuerdo con la matriz de Google contempla la venta de un conjunto de datos empresariales que incluye comunicaciones por correo electrónico, documentos internos, hojas de cálculo y diversa información sobre las distintas transacciones con los clientes, como las llamadas telefónicas. También figuran las reservas, registros del programa de fidelización y datos del departamento de recursos humanos. No obstante, según la información disponible, todos los datos se han sometido a un proceso para anonimizar los datos e impedir que puedan identificar a personas concretas con ellos.

La finalidad de esta compra es el entrenamiento y mejora de los modelos de IA de Google. Desde la compañía han indicado que no recibirán información personal identificable como parte de esta compra. Sin embargo, el juez encargado de conducir el proceso de quiebra de Spirit debe aprobar la transacción.

Curiosamente, Alphabet no fue la única tecnológica en interesarse por los datos de Spirit, pues otra compañía de IA, Mercor.io, presentó una oferta de 7,5 millones de dólares (6,4 millones de euros).

Una de las particularidades de esta compra radica en que es la primera aerolínea estadounidense en 25 años que se ve obligada a interrumpir todas sus operaciones sin que otra compre su negocio o parte de él.