La gasolina y el diésel no paran de subir: llenar el depósito ya supera los 100 euros

El precio de los carburantes continúa subiendo en España y el diésel ha alcanzado esta semana su nivel más alto desde mediados de abril. La gasolina también se encarece y ambos acumulan siete semanas consecutivas de incrementos.

El precio medio del litro de gasóleo ha subido un 0,38%, hasta los 1,828 euros, mientras que la gasolina se ha encarecido un 0,17%, hasta los 1,705 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

La evolución de los últimos meses ha devuelto los carburantes a niveles que no se registraban desde la primavera. Con el nuevo incremento, el diésel acumula una subida del 21,5% desde principios de julio, mientras que la gasolina se ha encarecido un 18,5%.

El cambio de tendencia se produjo después de que el Gobierno dejara decaer el pasado julio la rebaja del IVA al 10% que se había aplicado a los carburantes dentro de las medidas anticrisis.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de junio un nuevo paquete para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio. En él se mantuvo una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos (IEH).

Esta rebaja supuso una reducción de 15 céntimos por litro durante julio y de 10 céntimos desde el 1 de agosto. Para septiembre estaba inicialmente prevista una reducción de cinco céntimos, aunque finalmente será de 20 céntimos por litro para el gasóleo, ante el fuerte incremento registrado durante julio.

Lo que cuesta llenar el depósito

El encarecimiento coincide además con agosto, uno de los meses con mayor número de desplazamientos por carretera. La Dirección General de Tráfico estima 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido durante este mes.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de gasóleo cuesta 100,54 euros. Son 22,77 euros más que hace un año, cuando el mismo repostaje suponía unos 77,77 euros.

En el caso de la gasolina, llenar un depósito de igual capacidad requiere ahora unos 93,77 euros, frente a los 81,4 euros de hace un año. La diferencia alcanza casi los 12,4 euros.

A pesar de las subidas acumuladas, los precios continúan lejos de los máximos registrados en el verano de 2022. En julio de aquel año, la gasolina llegó a 2,141 euros por litro y el gasóleo alcanzó los 2,1 euros.

Por debajo de la media europea

La evolución de los carburantes depende de distintos factores, entre ellos la cotización específica de cada producto, el precio del petróleo, los impuestos, los costes de la materia prima y la logística y los márgenes brutos.

Además, las variaciones del precio del crudo no se trasladan de forma inmediata a las gasolineras, sino que existe un desfase temporal.

Pese al incremento registrado en España, los precios siguen por debajo de la media europea. La gasolina de 95 octanos se sitúa en 1,705 euros por litro, frente a los 1,923 euros de media en la Unión Europea y los 2,008 euros de la eurozona.

En el caso del diésel, los 1,828 euros por litro de España también quedan por debajo de los 2,033 euros de media en la UE y de los 2,088 euros de la zona euro.