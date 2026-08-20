La inseguridad jurídica por los impagos de Sánchez a las renovables ha restado 10.400 millones a la economía española

El conflicto abierto entre el Estado español y los inversores afectados por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables no solo ha disparado los litigios internacionales y elevado el coste de financiación del Tesoro. Además de dicho daño, valorado en 6.600 millones, la polémica ha terminado pasando factura al conjunto de la economía.

Así, como defienden las empresas afectadas en un informe técnico al que ha tenido acceso Libertad Digital y que ha sido elaborado con datos hasta junio de 2026, ya se puede estimar que la inseguridad jurídica derivada de los impagos ha reducido la producción nacional en una horquilla de entre 9.100 y 10.400 millones de euros desde 2023.

La controversia se remonta a la reforma del régimen retributivo de las renovables aprobada durante la pasada década, que modificó con carácter retroactivo las condiciones económicas bajo las que numerosos inversores nacionales e internacionales habían realizado sus proyectos. Decenas de compañías recurrieron a los mecanismos de arbitraje internacional previstos en el Tratado de la Carta de la Energía y, tras años de procedimientos, España ha sido condenada de forma reiterada.

Lejos de reducirse, el alcance económico del conflicto ha seguido aumentando. En enero de 2024, cuando se elaboró la primera versión del estudio, la deuda reconocida por los laudos ascendía a 1.700 millones de euros. Dos años y medio después, esa cifra ha aumentado hasta los 2.333 millones, lo que supone un incremento cercano al 40%. Al mismo tiempo, los sobrecostes legales y financieros derivados de la estrategia de litigación han pasado de 250 a 550 millones de euros, mientras que el número de jurisdicciones con procedimientos de ejecución activos se ha duplicado, pasando de tres a seis.

Las empresas acreedoras sostienen en el informe al que ha tenido acceso Libertad Digital que este deterioro de la seguridad jurídica ha terminado afectando a la economía a través de un mecanismo bien conocido: un mayor coste del capital reduce la inversión y termina frenando el crecimiento. Para medir ese efecto utilizan un modelo econométrico que compara la evolución española con la del resto de países de la eurozona y concluyen que la pérdida acumulada de actividad económica alcanza entre 9.123 y 10.383 millones de euros entre 2023 y junio de 2026.

La mayor parte del impacto corresponde a 2023 y 2024, coincidiendo con el momento de máxima incertidumbre sobre la capacidad de España para hacer frente a los laudos arbitrales. Aunque el documento de los acreedores considera que el efecto negativo se ha moderado durante 2025 y la primera mitad de 2026, sostiene que el diferencial de riesgo no ha desaparecido y continúa penalizando la inversión y el crecimiento.

Los afectados por los impagos realizan, además, una advertencia metodológica. El impacto sobre el PIB no debe sumarse al sobrecoste estimado para el Tesoro, ya que ambas magnitudes reflejan distintas manifestaciones del mismo fenómeno económico. Mientras el encarecimiento de la financiación mide el coste directo soportado por el Estado, la pérdida de producción cuantifica cómo ese mayor coste del capital termina trasladándose al conjunto de la economía. Así, al daño de 10.400 millones que ha sufrido la economía hay que sumarle los 6.600 millones de encarecimiento de la financiación soberana.

La conclusión del estudio elaborado por las empresas que están sufriendo los impagos es que el daño económico del conflicto supera ampliamente el importe de las indemnizaciones pendientes. Los 2.333 millones de euros reconocidos en los laudos representan menos del 0,15% del PIB español, pero el deterioro de la seguridad jurídica habría generado ya un impacto macroeconómico casi cinco veces superior, que continúa aumentando conforme se prolonga el incumplimiento de las resoluciones arbitrales.