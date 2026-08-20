Llega a España otro gigante chino vetado por EEUU

Una nueva gran corporación china, de las que han sido vetadas por las autoridades de EEUU, ha optado por afincarse en España, coincidiendo con los acercamientos diplomáticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para estrechar lazos con el gigante asiático. Se trata de Hengtong Optic-Electric CO, una de las tres principales productoras globales de fibra óptica, que ha abierto filial en Madrid.

Este movimiento es posterior a la llegada de China National Chemical, compañía de ingeniería que también inauguró delegación en la capital española.

Hengtong Optic-Electric es la marca principal del holding Hengtong, que ya contaba con presencia en el mercado español desde 2016, año en el que absorbió la compañía aragonesa Cablecom. Desde esa operación, ha invertido decenas de millones de euros para impulsar la expansión y evolución de su centro productivo ubicado en Zaragoza.

Prohibida en EEUU

El veto de la Casa Blanca a la compañía se remonta a 2021, fecha en la que fue incluida en su lista negra acusada de colaborar en la modernización del Ejército chino y en el despliegue de infraestructuras vinculadas al espionaje y la ciberseguridad. Dicha sanción afecta directamente a Hengtong Optic-Electric y no a la entidad matriz.

En este escenario, el establecimiento de su delegación madrileña refleja una clara apuesta del grupo chino por el mercado español, justo cuando la Unión Europea y Estados Unidos mantienen un clima de creciente desconfianza hacia las corporaciones de Pekín.

Dudas desde Defensa

La inquietud se ha contagiado a diversos estamentos del Gobierno español. Durante el periodo estival, el Ministerio de Defensa mostró sus dudas ante la decisión del grupo chino SAIC Motor de instalarse en Ferrol por la cercanía del arsenal militar y del astillero de Navantia. Paralelamente, la inteligencia española ha advertido formalmente sobre los riesgos potenciales de espionaje asociados a este tipo de operaciones.

Sin embargo, Pedro Sánchez aprovechó su última cita diplomática en Pekín para promover la firma de nuevos acuerdos entre el tejido empresarial de ambos países. El presidente abogó por un modelo de cooperación que trascienda el simple flujo comercial para enfocarse en un desarrollo industrial y tecnológico conjunto, señalando además que las sinergias entre firmas españolas y chinas ofrecen una oportunidad estratégica para emprender proyectos de inversión compartidos en regiones como Latinoamérica o el continente africano.