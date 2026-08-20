Shein arrolla en España y dispara sus ingresos un 80% pese a la nueva tasa de la UE

Hace unos meses contábamos en este medio cómo la Unión Europea impuso la llamada 'tasa Shein', que consiste en que la Unión Europea cobra una tasa de 3 euros por cada categoría de producto en los paquetes de hasta 150 euros que llegan de fuera de Europa (Shein, Temu, AliExpress…). Una medida que hace menos atractiva la compra de productos por medio de estas empresas chinas, cuyo gran aliciente es justamente que venden productos baratos.

Sin embargo, y en medio de todo esto, empresas como Shein siguen creciendo en nuestro país al menos con los datos que tenemos hasta 2025. De acuerdo con la web especializada Marketplace Universe, Shein se está afianzando en España. Así pues, los ingresos de la marca china aumentaron de 2.517,9 millones de euros en 2024 a 4.557,7 millones de euros en 2025, lo cual supone un incremento de más del 80% entre ambos años.

Shein ha incrementado sus ventas en España más de un 80%

Según esta web, "Este crecimiento, que comenzó con Moda, se ha extendido a Hogar y Decoración, Belleza y Cuidado Personal, entre otros. Shein ya no es una marca especializada en moda con un catálogo excepcionalmente amplio; ahora compite en diversas categorías".

De esta forma, vemos que a la empresa china Shein le está trayendo enormes beneficios su presencia en nuestro país, todo a la espera de ver cómo afecta especialmente a las empresas chinas de comercio online la tasa de 3 euros que ya hemos mencionado.

¿En qué consiste esta tasa?

Como ya se ha explicado en otras ocasiones, desde el 1 de julio de este año la Unión Europea viene aplicando una tasa aduanera de 3 euros a los paquetes de bajo valor (hasta 150 euros) que llegan desde fuera de la Unión Europea. El motivo de esta medida está en que, hasta hace poco, la anterior legislación permitía a estos tipos de envío entrar sin pagar derechos de aduana.

Sin embargo, no se trata de que haya que pagar 3 euros adicionales por cada paquete, sino por cada categoría de producto. Por ejemplo, si el pedido incluye sólo camisetas, se pagarán 3 euros, sin importar cuántas camisetas sean. No obstante, si el mismo paquete trae varias camisetas y un pantalón, la tasa sube hasta los 6 euros (una por cada tipo de artículo). Lo mismo ocurrirá si hay tres categorías de producto, cuyo precio ascenderá a 9 euros.

Esta medida estará vigente hasta el 1 de julio de 2028, cuando a partir de entonces la Unión Europea eliminará por completo la exención de 150 euros y aplicará aranceles ordinarios según el tipo de mercancía.

Así pues, aún está por ver cómo afectará este arancel a las compras de los distintos usuarios por plataformas como Shein, lo que está claro es que la empresa china ha crecido de forma considerable entre 2024 y 2025 en nuestro país, siendo capaz de incrementar sus ingresos en más de un 80%.