España se vuelve más dependiente de China: las importaciones crecen un 89% desde que gobierna Sánchez

Si por algo se está caracterizando el mandato de Pedro Sánchez desde que es presidente, y especialmente en los últimos años, es por un alejamiento de los socios tradicionales de España, como Estados Unidos, y por un acercamiento a países como China, tanto política como económicamente. En cuanto a la relación comercial con el país asiático, España importa cada vez más bienes y servicios desde China, lo que hace que seamos más dependientes del país dirigido por Xi Jinping.

Así se desprende de los últimos datos publicados por Datacomex, la plataforma de estadísticas de comercio exterior de bienes de España y de la Unión Europea que proporciona el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

España aumenta un 10% sus importaciones desde China

Si observamos los datos del primer semestre de 2026, el valor de las importaciones desde China alcanza los 26.600 millones de euros. Al compararlos con los del año 2025, vemos que el año pasado la suma de las importaciones arrojó un valor de 24.157 millones de euros. Es decir, España ha aumentado un 10,1% las importaciones desde China en el último año.

Al desglosar las importaciones del primer semestre de 2026 por sector económico al que pertenecen, veremos que España ha importado bienes de equipo por valor de 11.200 millones de euros, seguido de 5.621 millones de euros de manufacturas de consumo, 3.659 millones de euros de semimanufacturas y 2.778 millones de euros de bienes del sector del automóvil, entre otros.

No obstante, si hacemos la comparativa con los seis primeros meses desde que Pedro Sánchez llegó al poder, veremos que la diferencia es incluso mayor. En el primer semestre de 2019 (el líder del PSOE llegó en junio de 2018) el valor de las importaciones desde China fue de 14.066 millones de euros, con lo que el aumento desde el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2026 es del 89,1%.

Desde que llegó Sánchez las importaciones han crecido un 89%

Por otro lado, en cuanto a las exportaciones, observamos que estas no han crecido en la misma proporción. Si tomamos como referencia el año 2025, tenemos que en los seis primeros meses del año pasado se exportaron bienes a China por valor de 3.949 millones de euros, mientras que en los seis primeros meses de 2026 se han exportado bienes por valor de 4.000 millones de euros. Es decir, el incremento de un año para otro es solo del 1,3%. Sin embargo, si tomamos como referencia los seis primeros meses del año 2019, podremos ver que en dicho año España exportó bienes a China por valor de 3.162 millones de euros, por lo que el aumento entre estos años es del 26,5%.

De esta forma, comprobamos que, mientras las importaciones desde China han crecido un 89,1% desde que gobierna Pedro Sánchez, nuestras exportaciones al país asiático solo han aumentado un 26,5%. De la misma forma, mientras en el último año las importaciones han crecido un 10,1%, las exportaciones a China solo han crecido un 1,3%. Dicho de otra manera, nuestra balanza comercial con China es negativa.

Así pues, vemos que España sigue intensificando sus relaciones comerciales con países como China o Marruecos (como ya contamos aquí), mientras que seguimos teniendo problemas a nivel diplomático con socios históricos como Estados Unidos o Italia.