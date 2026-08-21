Las franquicias facturan más de 28.000 millones y tiran del empleo en España en 2025

El sector de las franquicias en España ha vuelto a crecer en 2025 después de lograr unas ventas por valor de 28.454 millones de euros, por los 27.623 millones de euros ingresados en 2024, con lo que el crecimiento de los ingresos ha sido del 3%. Así se desprende de un informe de la Asociación Española de la Franquicia y del Grupo Cajamar.

Como decimos, la facturación del sector de las franquicias en nuestro país ha sido de más de 28.000 millones de euros. Si observamos por sectores, y como ya es habitual en los últimos años, el que mayor facturación obtuvo fue el de "Alimentación", con un total de 8.056,1 millones de euros. A continuación, le siguen "Hostelería/Restaurantes Hoteles", que facturó 3.881,9 millones de euros; "Hostelería/Fast Food", actividad que facturó 3.633,9 millones, y "Servicios/Logística", cuya facturación fue de 1.716,3 millones de euros en 2025.

28.454 millones de facturación

Por lo que respecta al número de establecimientos operativos, a cierre de 2025 había un total de 77.526 locales funcionando en España, de los cuales 21.674 eran de carácter propio y los 55.852 restantes, franquiciados. En total, había 729 establecimientos menos que a finales de 2023 (cuando funcionaban 78.255 puntos de venta abiertos), lo que supone un descenso del 1%. Por sectores, el que suma un mayor número de establecimientos abiertos es, nuevamente, el de "Alimentación", con un total de 12.928. A continuación, le siguen "Hostelería/Fast Food", con 4.818 locales; "Agencias de Viajes", con 4.559 locales, y "Belleza/Estética", con 4.434 puntos de venta.

Uno de los aspectos más importantes del sistema de franquicias es que sigue generando empleo en España. De esta manera, a finales del año 2025 este modelo de negocio daba trabajo a 322.830 personas, por los 318.313 trabajadores registrados en 2023, lo que supone 4.517 empleos más (un 1,4%). De esta cifra, 120.409 trabajan en locales propios (13.818 más que en 2023) y los 202.421 restantes en establecimientos franquiciados (9.301 menos que al concluir 2023).

Más empleo que en 2024

Por sectores, aquellos que mayor número de empleos generan son los de "Alimentación", en el que trabajan 71.598 personas; "Hostelería/Fast Food", 47.799 trabajadores; "Hostelería/Restaurantes/Hoteles", que da empleo a 27.875 personas; "Belleza/Estética", que emplea a 14.966 personas, y "Servicios/Logística", sector en el que trabajan 14.068 personas.

En palabras de Cinta Pérez, directora de Banca de Empresas y Corporativa del Grupo Cajamar, "en esta edición, el análisis de los principales indicadores pone de manifiesto la capacidad de adaptación del modelo de franquicia, en un contexto económico de incertidumbre creciente. Así, desde el anterior informe, el empleo ha seguido creciendo, aunque menos que la facturación, lo que indica un reforzamiento de la productividad del factor trabajo en el conjunto del sector".

"No obstante, esta evolución convive con ciertos ajustes estructurales, como el descenso en el número de redes y de establecimientos operativos, lo que evidencia un proceso de madurez y consolidación del sector. En paralelo, se mantiene el liderazgo de actividades como la alimentación y la hostelería, tanto en facturación como en generación de empleo, confirmando su papel tractor dentro del conjunto del sistema de franquicias", concluye la directora.