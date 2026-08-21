¿Por qué Marruecos exporta inmigrantes a la UE? El millonario negocio de la inmigración marroquí

La situación en Ceuta dista mucho de recuperar la normalidad. La desesperación y el miedo se extienden entre los ciudadanos ceutíes mientras la presión migratoria en la frontera no da tregua.

Frente a la narrativa oficial impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pretende presentar la entrada masiva e intencionada de personas a través de la frontera como un fenómeno fortuito o "cosas que pasan", los hechos apuntan a una orquestación deliberada por parte de la dictadura marroquí.

Si la versión del Gobierno fuera cierta y se tratara de un evento imprevisto, resulta inexplicable que Mohamed VI no haya cesado ni sancionado a ningún responsable de la seguridad fronteriza en su territorio. Por el contrario, la inacción de Rabat apunta a que el monarca no solo conocía lo que iba a suceder, sino que lo alentó de forma activa como herramienta de presión geopolítica, que por otro lado los expertos en geoestrategia es lo que llevan diciendo desde el principio.

Internacionalización de la crisis y reguero de millones desde España

El chantaje fronterizo responde a una estrategia calculada por el régimen marroquí. Por un lado, ha conseguido internacionalizar el debate sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Por otro, obtiene un rédito económico sustancial de la complacencia del Ejecutivo español.

España mantiene activas tres vías principales de financiación hacia Rabat: créditos y préstamos reembolsables, subvenciones directas a la cooperación y el impulso a la inversión privada. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, las partidas destinadas a Marruecos bajo estos tres conceptos rozan los 4.194 millones de euros, una cifra multimillonaria que el presidente del Gobierno se ha comprometido a seguir incrementando pese a los continuos pulsos diplomáticos y de seguridad vertidos sobre las fronteras españolas.

Las cifras de la dependencia económica de Marruecos

Pero la cosa no se limita a este tipo de ayudas o cooperación económica. Para entender el comportamiento geopolítico de Rabat y su continuo uso de la presión migratoria, es indispensable analizar la estructura de su economía. Con un Producto Interior Bruto (PIB) que se sitúa en los 150.000 millones de dólares, el país magrebí presenta un modelo fuertemente orientado al sector servicios (55% del PIB), seguido por la industria (25%) y el sector primario (10%). Sin embargo, uno de los pilares más determinantes para el sostén de su sistema socioeconómico se encuentra fuera de sus fronteras.

Se calcula que en la Unión Europea residen alrededor de 4 millones de personas nacidas en Marruecos o con nacionalidad marroquí, lo que equivale aproximadamente al 10% de la población total del país (cercana a los 39 millones de habitantes). Esta diáspora se concentra principalmente en España —que lidera la cifra de residentes marroquíes con permiso legal, superando el millón— y en Francia, donde alcanzan los 1,5 millones su sumamos nacionalizados y descendientes. A esto se suman unos 400.000 en Italia y otros 850.000 repartidos entre los Países Bajos, Bélgica y Alemania, mientras que cada año entre 90.000 y 110.000 marroquíes obtienen la nacionalidad en algún país miembro de la UE.

Las remesas: el verdadero motor que sostiene el dirham

El impacto económico de esta presencia migratoria en Europa es colosal. Las remesas que estos ciudadanos envían anualmente a su país de origen alcanzan unos 12.000 millones de dólares, una inyección directa que representa nada menos que el 8% del PIB marroquí.

Estas divisas canalizadas desde suelo europeo no solo sirven para sostener el consumo directo de millones de familias en zonas rurales y urbanas, o para financiar pequeñas inversiones inmobiliarias y comerciales a nivel local. Resultan vitales para mantener elevadas las reservas internacionales del Banco Central de Marruecos, lo que equivale en la práctica a sostener el valor del dirham y apuntalar la estabilidad financiera del régimen.

Exportar población como estrategia financiera

Al sumar estas remesas a los flujos de capital público y privado —inversiones, subvenciones y préstamos que llegan desde la UE a Marruecos—, la cifra asciende a otros 8.400 millones acumulados desde 2018. En este escenario, Europa adquiere un protagonismo absoluto: sumando los fondos de cooperación, los créditos públicos, el turismo y la inversión extranjera directa, Europa concentra más del 70% de las divisas que entran en la dictadura alauita.

Las cifras dejan en evidencia la realidad del modelo: a Marruecos le resulta sumamente rentable "exportar" población hacia la Unión Europea. La entrada continua de emigrantes le garantiza un flujo constante de miles de millones de euros en remesas con los que oxigenar su economía sin poner en riesgo sus relaciones diplomáticas con el continente europeo.