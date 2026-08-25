El gasto en pensiones se dispara en agosto otro 6,2% más

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado a conocer los datos sobre el gasto en pensiones que alcanzan ya los 14.470 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 6,2% respecto al mismo mes del año anterior.

De este modo, el ministerio dirigido por Elma Saiz ha confirmado que en agosto se han abonado 10,5 millones de pensiones a más de 9,5 millones de personas – la diferencia entre el número de personas y las pensiones se debe a que en algunos casos se recibe más de una pensión –, concretamente, se han entregado 6,74 millones de pensiones por jubilación, más de 2,3 millones por viudedad, 1,06 millones por incapacidad permanente, 336.336 pensiones de orfandad y 46.928 en favor de familiares. Asimismo, la pensión media percibida se sitúa este mes en 1.373,44 euros, lo que se traduce en un incremento interanual del 4,6%.

La pensión por jubilación

Por su parte, las personas que perciben una pensión por jubilación suponen más de dos tercios del total de pensionistas, mientras que la pensión media alcanza los 1.574,9 euros, un 4,54% más que en agosto del año pasado.

De este modo, según los regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social es de 1.733,7 euros al mes, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.062,1 euros. Además, en la Minería del Carbón, la cuantía media que se percibe mensualmente es de 3.004,9 euros y de 1.739,9 euros en el Régimen del Mar.

Asimismo, según los últimos datos disponibles (del mes de julio) la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema de la Seguridad Social ascendió a 1.707,2 euros de media.

El gasto en pensiones contributivas

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social se sitúa en 14.470,4 millones de euros, en la cual tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. Concretamente, suponen el 73,4% de la nómina lo que se traduce en 10.625,98 millones de euros.

A su vez, para las pensiones de viudedad se han destinado 2.288,6 millones de euros, mientras que las pensiones por incapacidad permanente ascienden a 1.331,4 millones, la de orfandad a 185,7 millones y la prestación en favor de familiares se sitúa en 38,7 millones de euros.

Por otro lado, la Seguridad Social detalla que, hasta agosto, se han registrado 218.325 nuevas altas de jubilación, de las que el 11,8 % fueron demoradas voluntariamente, siete puntos más que en 2019. Destacando además que la edad media de acceso a la jubilación ha subido hasta los 65,4 años y que el 68,6 % de los nuevos jubilados accedió con edad ordinaria.

El complemento para reducir la brecha de género

Este mes 1,66 millones de pensiones han contado con este complemento, de las cuales un 70,25% de sus titulares son mujeres, concretamente 1.167.284. Así, el importe medio de este complemento de la pensión se sitúa en 76,8 euros.

De tal forma, del total de las pensiones que han sido complementadas el 23,6% responden a pensionistas con un hijo, el 50,8% con dos hijos, el 17,5% a pensionistas con tres hijos y el 8,1% para los pensionistas con cuatro hijos o más.