El Gobierno deja más de 52.000 millones sin ejecutar en sus ministerios durante 2024 y 2025

Los 22 ministerios del Gobierno dejaron sin ejecutar alrededor de 52.700 millones de euros de crédito definitivo durante 2024 y 2025, según un informe especial del Instituto Coordenadas que analiza el rigor presupuestario en el ecuador de la XV Legislatura.

El estudio, elaborado a partir de los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado, sitúa a Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, en cabeza con un 99,2% de ejecución, seguido de Defensa (97,3%), Presidencia y Justicia (96,9%), Derechos Sociales (96,7%) e Interior (94,3%).

En el extremo contrario aparecen Juventud e Infancia (72,3%), Vivienda (67,1%), Trabajo (66,3%), Ciencia (64%) y Economía, Comercio y Empresa, que cierra el ranking con un 47,3%. Sanidad, con Mónica García, se sitúa en el puesto 12 con un 84,1%.

El Instituto Coordenadas destaca que los 11 ministerios situados por debajo del 85% concentran más de 42.800 millones de euros de crédito no ejecutado, más del 80% del total.

El análisis recuerda que 2024, 2025 y este 2026, pasado su ecuador, se desarrollaron con los Presupuestos de 2023 prorrogados, aunque todos los departamentos operaron bajo el mismo marco institucional.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, afirmó que "un presupuesto no ejecutado es una política que no llega, una inversión que se retrasa o un servicio que no se materializa, en definitiva una política pública que no se ejecuta, pasando de lo macro a lo micro del ciudadano" y advirtió de que las diferencias entre ministerios "son demasiado amplias para considerarlas meramente técnicas".

"Hay departamentos que rozan la plena ejecución y otros que no consiguen transformar ni tres de cada cuatro euros disponibles en gasto efectivo. Esa brecha de capacidad de gestión es también una brecha de capacidad de gestión", concluyó.