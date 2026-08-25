Singapur lanza un plan de 47.000 euros en ayudas por hijo para impulsar la natalidad

Singapur quiere facilitar que sus ciudadanos tengan hijos y ha decidido hacerlo con un paquete que acompañará económicamente a las familias desde el nacimiento hasta la llegada de los jóvenes a la educación superior. El Gobierno de la ciudad-Estado destinará 70.000 dólares singapurenses —unos 47.000 euros— en ayudas por cada niño, a través de pagos directos, aportaciones para educación y sanidad y diferentes instrumentos de ahorro.

La iniciativa ha sido anunciada por el primer ministro, Lawrence Wong, durante el desfile del Día Nacional de Singapur. El Ejecutivo pretende ofrecer a los padres un respaldo sólido y sostenido que no se limite a los primeros meses de vida del menor.

"Simplificaremos las cosas. Todos los niños recibirán el mismo nivel de apoyo. Y brindaremos más apoyo, no solo al nacer, sino a lo largo de los años, a medida que los niños crecen", ha señalado Wong.

Una familia recibirá 10.000 dólares singapurenses —unos 6.700 euros— tras el nacimiento de cada hijo. A este primer desembolso se añadirán otros 5.000 dólares —3.375 euros— que irán a la Cuenta de Desarrollo Infantil, un sistema de ahorro para los menores financiado parcialmente por el Estado.

El Gobierno incentivará también las aportaciones de los propios padres a esa cuenta. Por cada dólar que ingresen, podrán obtener una aportación pública hasta alcanzar un máximo de otros 5.000 dólares.

Un apoyo que se prolongará durante años

La mayor parte de las ayudas no llegará de una sola vez. Cuando el niño cumpla su primer año comenzará una nueva etapa de pagos que se prolongará hasta los 16. Durante ese periodo, los padres recibirán 2.000 dólares singapurenses —unos 1.350 euros— cada año. En total, esta partida alcanzará los 32.000 dólares, aproximadamente 21.500 euros.

El respaldo continuará cuando el joven cumpla los 17 años. En ese momento, el Ejecutivo aportará otros 10.000 dólaresdestinados a sufragar los gastos de la educación superior.

A estas cantidades se sumarán las contribuciones realizadas a través de dos sistemas nacionales de ahorro. Medisave, destinado a gastos médicos, aportará 5.000 dólares, mientras que Edusave, vinculado a la educación, añadirá 2.500 dólares —unos 1.600 euros— mediante contribuciones anuales durante la educación primaria y secundaria.

El nuevo paquete no estará reservado únicamente a los bebés que nazcan después de su entrada en vigor. Podrán beneficiarse de él todos los niños con ciudadanía singapurense nacidos en 2026 y aquellos que durante este año cumplan entre uno y 17 años. Las ayudas que les correspondan se determinarán en función de su edad y se recibirán tanto durante este ejercicio como en los próximos años.

El Ejecutivo reservará, además, un respaldo mayor para las familias numerosas. Los padres con tres hijos o más dispondrán de mayores subvenciones y ayudas relacionadas con el transporte, a las que se añadirán nuevas medidas en materia de vivienda.

Wong ha situado a la familia en el centro de la estrategia del Gobierno. "La familia es el lugar donde nuestros hijos son criados, donde se forjan sus valores y donde se crean lazos para toda la vida. También es donde nos cuidamos unos a otros a través de las generaciones. Ninguna otra institución puede reemplazar a la familia", ha afirmado.

"Por eso, nada es más importante que ayudar a las familias a prosperar. Porque el futuro de Singapur será tan fuerte como las familias que lo construyan", ha añadido el primer ministro.

Más permisos y guarderías más baratas

El desembolso económico por hijo es sólo una parte del plan. Singapur modificará también sus políticas de conciliación, cuidado infantil y vivienda con nuevas medidas destinadas a facilitar la crianza.

Una de ellas afectará a los permisos laborales. Su duración dependerá del número de hijos menores de 12 años que tenga cada trabajador. Los padres y madres con un hijo dispondrán de ocho días; quienes tengan dos podrán disfrutar de diez; y aquellos con tres o más tendrán derecho a 12 días. El Gobierno asumirá el coste de estos permisos.

También se reducirán las cantidades que las familias tendrán que desembolsar por el cuidado de sus hijos. Las tarifas de las guarderías bajarán hasta los 150 dólares singapurenses mensuales —alrededor de 100 euros— y las de los centros para el cuidado de bebés se situarán en 300 dólares —unos 200 euros—. Al mismo tiempo, el Gobierno ampliará la red de centros subvencionados.

La política de vivienda pública también incorporará el número de hijos como un factor favorable para las familias. En los sorteos de las viviendas conocidas como Build to Order (BTO), los hogares obtendrán beneficios por cada hijo, lo que les permitirá contar con mayores oportunidades de acceder a este tipo de inmuebles.

El Gobierno admite, en cualquier caso, que las ayudas públicas tienen un alcance limitado a la hora de influir en una decisión que corresponde a cada familia. "En última instancia, por supuesto, la decisión de tener hijos es profundamente personal. Las políticas por sí solas no pueden lograrlo. Pero lo que sí podemos hacer es facilitarles a los singapurenses que desean tener hijos la tarea de formar y criar una familia", ha aseverado Wong.

El primer ministro ha cerrado su anuncio con el compromiso de mantener ese respaldo durante toda la crianza: "Y queremos que todas las familias sepan: si deciden tener hijos, el Gobierno les apoyará. Brindaremos más apoyo, y durante más años. Y acompañaremos a los padres a lo largo de todo el proceso de crianza de sus hijos".