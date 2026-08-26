Claudia Sheinbaum, al asalto de los medios privados y la libertad de prensa en México

Como si tuviera pocos problemas, Claudia Sheinbaum ha decidido abrir un nuevo frente político en México. Después de heredar de Andrés Manuel López Obrador un país castigado por la violencia del narcotráfico, una crisis persistente de desapariciones, unas finanzas públicas sometidas a una presión creciente y un proceso de concentración institucional que ha debilitado buena parte de los contrapesos democráticos construidos durante las últimas décadas, la presidenta mexicana ha puesto ahora la mirada sobre otro ámbito especialmente sensible: los medios privados de comunicación.

La excusa escogida por la dirigente izquierdista resulta, como tantas veces ocurre en estos procesos, aparentemente presentable, pues el Gobierno sostiene que quiere proteger los llamados "derechos de las audiencias", garantizar que los ciudadanos reciban "información veraz", "diferenciar las noticias de las opiniones", etc. El problema comienza cuando se examina quién tendrá la capacidad de interpretar esas obligaciones, quién podrá intervenir cuando un medio incumpla y, sobre todo, qué relación mantendrá el nuevo organismo responsable de arbitrar estas cuestiones con el poder político.

La polémica ha traspasado ya las fronteras mexicanas, ya que The Wall Street Journal publicó el pasado 17 de agosto un artículo titulado 'Sheinbaum mueve ficha para amordazar a los medios mexicanos'. En el mismo, Mary Anastasia O'Grady advertía de que la nueva regulación amenaza con convertir al Estado mexicano en el juez encargado de decidir qué puede considerarse información correcta. Su diagnóstico fue inequívoco: "las libertades individuales se están erosionando y el nuevo sistema abre una vía para someter a los medios críticos".

La reacción del Gobierno demuestra hasta qué punto dolió la acusación. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, respondió públicamente a O'Grady, asegurando que "la prensa no está silenciada" y creyó oportuno señalar que una de las dos mayores cadenas televisivas del país mantiene una línea editorial crítica con Sheinbaum sin haber perdido su concesión, sin duda una argumentación más inquietante que tranquilizadora, como si fuese de aplaudir la aparente generosidad de un Gobierno que no retira la concesión a una televisión que lo critica. Que semejante hecho sea presentado como prueba de libertad refleja precisamente la peligrosa lógica que subyace a todo el proyecto de Sheinbaum.

Un regulador mucho menos independiente

La historia de esta nueva norma comienza antes de los actuales lineamientos. Durante la presidencia de Sheinbaum se ha completado la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, un ente que desde la reforma de 2013 había funcionado como órgano constitucional autónomo, encargado de supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión. Su independencia respecto del Ejecutivo era precisamente una de las garantías incorporadas al sistema institucional mexicano.

Este organismo desapareció con la reforma aprobada entre 2024 y 2025. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, repartió sus competencias entre distintas entidades y creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la CRT. El cambio no es simplemente nominal. El viejo IFT gozaba de autonomía constitucional, pero la nueva Comisión no dispone de ese mismo blindaje y sus cinco comisionados forman parte de una arquitectura más cercana al Ejecutivo. De hecho, la presidencia del organismo es designada por la persona titular del Poder Ejecutivo Federal entre los comisionados previamente nombrados y ratificados.

Ese cambio resulta fundamental para comprender la controversia actual. No estamos ante un organismo autónomo que establece reglas para garantizar la competencia y proteger a los consumidores. Estamos ante una institución nacida precisamente después de que López Obrador, expresidente y mentor político de Sheinbaum, y sus aliados políticos impulsaran la eliminación de varios organismos independientes y aumentaran el peso del Gobierno sobre sectores anteriormente sometidos a contrapesos institucionales.

Ahora esa misma Comisión pretende asumir un papel mucho más activo sobre el contenido emitido por radios y televisiones. Así, la CRT abrió el 27 de julio una consulta pública sobre sus nuevos "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias". El proceso termina este 21 de agosto. Entre otras obligaciones, el proyecto exige a los concesionarios "registrar y publicar códigos de ética, nombrar defensores de las audiencias, garantizar determinadas características de la información emitida y articular procedimientos de reclamación". El regulador podrá intervenir cuando los ciudadanos no estén conformes con las decisiones adoptadas por esos defensores o cuando los medios no atiendan determinadas recomendaciones.

El propio Gobierno asegura que el sistema no pretende determinar qué es verdad ni sancionar opiniones. Sheinbaum ha repetido que no existe censura y recuerda que el derecho de acceso a una información plural y oportuna figura en la Constitución mexicana. La CRT sostiene igualmente que las normas solamente afectan a radio y televisión y que su objetivo es ofrecer mecanismos de protección a las audiencias. Sin embargo, aquí aparece el verdadero problema.

La regulación contiene conceptos extraordinariamente delicados cuando quien debe aplicarlos dispone además de capacidad sancionadora. ¿Quién decide cuándo una información ha sido suficientemente clara? ¿Cuándo se ha diferenciado correctamente un hecho de una opinión? ¿Qué ocurre cuando una investigación periodística utiliza afirmaciones que el Gobierno considera falsas o incompletas? ¿Hasta dónde puede llegar una autoridad administrativa al valorar el comportamiento informativo de un concesionario?

En un país con instituciones completamente independientes, estas preguntas ya justificarían cautela, pero en el México de Sheinbaum, después de años de concentración del poder institucional, resultan aún más inquietantes. La secuencia política es particularmente reveladora. El Gobierno elimina primero el órgano constitucional autónomo encargado de las telecomunicaciones y lo sustituye después por una Comisión con un menor grado de independencia frente al Ejecutivo. Finalmente, ese nuevo organismo recibe capacidad para intervenir en un terreno que afecta directamente al contenido que emiten las televisiones y las radios. Por separado, cada movimiento resulta polémico. Juntos, dibujan algo bastante diferente.

El riesgo no consiste necesariamente en que mañana un funcionario telefonee a una televisión para prohibir una noticia. Las democracias contemporáneas rara vez erosionan la libertad de expresión mediante procedimientos tan rudimentarios, puesto que los mecanismos desplegados suelen resultar mucho más sofisticados y menos explícitos. Se crean obligaciones ambiguas, organismos capaces de interpretarlas, procedimientos administrativos, multas, reclamaciones y costes jurídicos. Con el tiempo, el medio aprende qué contenidos generan problemas y cuáles no. El resultado puede ser la autocensura, sin necesidad de que exista un censor sentado dentro de cada redacción. El precedente ecuatoriano bajo gobierno de Rafael Correa resulta aleccionador.

El País, difícilmente sospechoso de compartir las posiciones ideológicas de O'Grady, ya ha descrito de forma crítica las dudas que despierta el carácter punitivo de la propuesta, la falta de autonomía de la CRT y la discrecionalidad que puede derivarse de los nuevos conceptos regulatorios. La polémica ha sido suficientemente intensa como para que el propio Gobierno haya mostrado disposición a modificar los elementos más controvertidos del proyecto antes de su aprobación definitiva. Hay, además, una contradicción difícil de justificar. Las nuevas obligaciones se concentran fundamentalmente en radio y televisión mientras dejan fuera a las grandes plataformas digitales, precisamente aquellas donde circula una parte creciente de la información, la propaganda y la desinformación contemporáneas.

Si el verdadero problema fuese proteger al ciudadano de las noticias falsas, resulta extraño construir un sofisticado mecanismo regulatorio sobre las televisiones tradicionales mientras TikTok, X, Facebook, YouTube o los miles de canales digitales que distribuyen contenido informativo permanecen fuera de su alcance. La asimetría tiene una consecuencia evidente: aumenta el coste regulatorio precisamente sobre aquellos medios que dependen de una concesión administrativa otorgada por el Estado.

El inquietante precedente de las "mañaneras"

La preocupación resulta todavía más comprensible cuando se observa la relación que el Gobierno izquierdista ha construido con la prensa crítica desde la llegada de López Obrador al poder. Durante años, AMLO convirtió sus conferencias matutinas en un gigantesco aparato de comunicación política desde el que señalaba regularmente a periodistas, periódicos y organizaciones que cuestionaban al Gobierno. Lejos de retirarlo, Sheinbaum ha mantenido el formato.

La tensión alcanzó recientemente un nuevo nivel cuando, desde una transmisión oficial, se difundieron nombres de decenas de periodistas, comunicadores y medios a los que se vinculó con una supuesta estrategia coordinada contra la llamada "Cuarta Transformación". El Gobierno rechazó que se tratase de una "lista negra" y aseguró que solamente estaba "explicando" cómo funcionaba una "campaña digital contra el oficialismo". Resulta difícil imaginar algo más intimidatorio que el aparato comunicativo del Estado exponiendo públicamente a periodistas críticos, mientras el mismo Gobierno impulsa una regulación que aumenta su capacidad administrativa para atacar a los medios independientes.

No hace falta prohibir un periódico para deteriorar la libertad de prensa. Basta con señalar a sus periodistas, desacreditarlos repetidamente desde el poder, convertir a un organismo gubernamental en supervisor de determinadas obligaciones informativas y recordar periódicamente a las televisiones que sus concesiones dependen del Estado.

Un país peligroso para ejercer el periodismo

Todo ello ocurre, además, en uno de los países más peligrosos del planeta para ejercer esta profesión. Reporteros Sin Fronteras contabilizó nueve profesionales de los medios asesinados en México durante 2025 y calificó aquel ejercicio como el más mortífero de los tres anteriores. Article 19 registró ocho periodistas asesinados o desaparecidos ese mismo año, frente a cuatro asesinatos en 2024, además de 53 agresiones físicas y un récord de 153 episodios de hostigamiento judicial. Según sus datos, aproximadamente uno de cada tres agresores identificados era funcionario público. El deterioro no ha terminado. Solamente durante la primera mitad de 2026 se han registrado al menos seis asesinatos de periodistas.

Naturalmente, sería falso atribuir esos crímenes directamente al Gobierno federal. Buena parte de la violencia contra periodistas mexicanos procede del crimen organizado, de poderes locales, de policías corruptas o de redes político-empresariales regionales. Pero esa realidad hace todavía más importante que el Estado federal se coloque inequívocamente del lado de la máxima protección de la prensa, no que construya nuevas herramientas capaces de aumentar la presión administrativa sobre ella. México no necesita más razones para que un periodista piense dos veces lo que publica. Necesita exactamente lo contrario.

La paternalista doctrina de la "información veraz"

Existe, además, una cuestión filosófica de fondo que hace aún más peligrosa la deriva mexicana. Sheinbaum defiende reiteradamente que los ciudadanos del país norteamericano tienen derecho a recibir "información veraz". La expresión puede resultar atractiva, pero contiene una trampa política enorme.

En una sociedad libre, el Estado protege el derecho de los ciudadanos a buscar información, contrastarla, cuestionarla y enfrentarse a versiones diferentes de los acontecimientos. Puede perseguir delitos perfectamente delimitados —fraude, difamación cuando corresponda, publicidad engañosa, amenazas—, pero resulta mucho más peligroso convertirlo en garante general de la "veracidad" informativa. Porque la pregunta inevitable es quién vigila al vigilante.

Los gobiernos mienten. Manipulan estadísticas. Trampean datos. Ocultan información incómoda. Presentan propaganda como comunicación institucional. Difunden interpretaciones interesadas de la realidad. Precisamente por eso existe una prensa independiente. La idea de que los ciudadanos necesitan que una autoridad pública los proteja frente a opiniones, interpretaciones o noticias problemáticas encierra una concepción profundamente paternalista de la democracia. Supone asumir que el espectador es incapaz de distinguir, comparar y decidir por sí mismo y que necesita un árbitro administrativo que ordene el ecosistema informativo.

La libertad de expresión parte exactamente de la premisa contraria: el ciudadano adulto debe poder escuchar incluso informaciones equivocadas y argumentos absurdos y decidir después qué credibilidad concede a cada fuente.

La alumna aventajada de López Obrador

Sheinbaum suele ser presentada fuera de México como una versión más moderada, tecnocrática y sofisticada de López Obrador. Las formas son indudablemente distintas. AMLO disfrutaba con la confrontación, improvisaba constantemente y convertía cada mañana en un espectáculo político. Sheinbaum proyecta una imagen aparentemente más disciplinada y suave.

Pero bajo esa simple diferencia estética existe una extraordinaria continuidad política. La presidenta ha conservado buena parte del proyecto institucional de su mentor: debilitamiento de organismos autónomos, expansión de la presencia estatal, consolidación de su partido Morena como fuerza dominante, reforma para la toma de control del poder judicial y creciente concentración de capacidades anteriormente distribuidas entre instituciones independientes.

Por eso, la discusión sobre los derechos de las audiencias no puede analizarse como un debate técnico aislado sobre códigos éticos o defensores del espectador. Forma parte de una pregunta mucho más amplia: ¿cuántos contrapesos puede eliminar una democracia antes de empezar a dejar de comportarse como tal? En su artículo del WSJ, Mary O'Grady ha empleado una expresión particularmente dura al hablar de un lento estrangulamiento del pluralismo democrático mexicano. El Gobierno ha replicado de forma peregrina, señalando que la existencia de medios abiertamente críticos vendría a demostrar la falsedad de semejante acusación.

Como es lógico, una democracia no se mide solamente comprobando si hoy todavía existen periodistas capaces de criticar al presidente. Se mide observando qué herramientas está construyendo el poder para mañana y qué respeto real existe hacia la crítica independiente y los medios libres. Precisamente ahí reside el verdadero peligro de los nuevos reglamentos que propone el Gobierno mexicano. Sheinbaum todavía no ha amordazado a la prensa mexicana.

Pero después de eliminar al regulador constitucionalmente independiente, sustituirlo por otro organismo mucho más próximo al Ejecutivo y conceder a este último nuevas facultades sobre radios y televisiones, está colocando sobre la mesa algunos de los instrumentos que permitirían hacerlo. Puede que Sheinbaum quizá no haya culminado aún el asalto a la libertad de información, pero su Gobierno sin duda empieza a disponer de las herramientas necesarias.