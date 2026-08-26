El turismo ya aporta el 13,9% del empleo en España y sigue batiendo récords

El sector del turismo vive en España su momento más dulce después de que se haya conocido que en julio de este mismo año el número de afiliados a la Seguridad Social por actividades vinculadas al turismo haya sido de 3.093.702 personas, la cifra más alta de la historia.

Así se desprende de los últimos datos difundidos por Turespaña, un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, en el que se muestra como el empleo relacionado con el turismo ha crecido un 3,7% de forma interanual (entre julio de 2025 y julio de 2026). De acuerdo con este informe, los afiliados en actividades turísticas supusieron el 13,9% del total de afiliados en la economía nacional. El empleo en el sector servicios también crece por encima el empleo del conjunto de la economía.

El turismo ya aporta el 13,9% del empleo

En julio de 2026 los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron interanualmente en términos absolutos en 110.712 trabajadores en alta laboral. La variación de los afiliados fue positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 70.409 afiliados (21.246 en los servicios de alojamiento y 49.163 en los servicios de comidas y bebidas). Aunque fue negativa en agencias de viajes donde se registra un descenso de 1.587 trabajadores, mientras que en las otras actividades turísticas el aumento fue de 41.890 trabajadores.

En julio la cifra de asalariados en el sector turístico, que representa el 85% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 4,1% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-1,5%) y aumentó en hostelería 4%, y dentro de esta, se incrementó un 3,6% en los servicios de alojamiento y un 4,1% en los servicios de comidas y bebidas.

Crece el empleo en las actividades turísticas

El empleo autónomo en turismo, que representa el 15% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,3% debido al aumento en los servicios de alojamiento (17%) y de comidas y bebidas (0,1%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,1% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 69% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en tasa interanual un 3,3%. Este incremento fue debido al aumento de los asalariados (3,8%) y al de autónomos (1%).

De esta forma, vemos que el sector turístico continúa su tendencia de crecimiento a pesar de que cada vez se alzan más voces en España en contra de lo que llaman el "turismo masivo", las cuales llegan incluso a manifestarse para pedir a los turistas que se vuelvan a sus casas. El turismo se afianza como un motor de crecimiento y de empleo en nuestro país.