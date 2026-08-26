Igualdad denuncia "sexismo" y "referencias al sexo oral" en la publicidad de restaurantes y supermercados

El Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, ha denunciado la existencia de patrones sexistas y el uso recurrente del cuerpo femenino como estrategia comercial en la publicidad de empresas de restauración y supermercados. Así se desprende del informe Anatomía de un mensaje cosificador. Sector alimentación y restauración. Cuando el cuerpo de las mujeres se convierte en el envase del producto, realizado a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, que se centra en analizar y actuar frente a las representaciones "sexistas y discriminatorias" de las mujeres en la publicidad, los medios de comunicación y otros ámbitos digitales.

El estudio revela que, entre 2025 y 2026, el OIM ha gestionado un volumen "significativo y sostenido" de quejas de la ciudadanía relacionadas con campañas del sector alimentario difundidas en mobiliario urbano, redes sociales, envases, cartelería o spots. De hecho, señala que el 6,58% corresponden a anuncios de este mercado. Del conjunto de quejas relativas a la publicidad alimentaria, el OIM indica que el 31% se refiere explícitamente a anuncios que sexualizan el cuerpo de las mujeres, ya sea al presentarlas como "objetos de deseo" o al mostrar "partes de su anatomía para captar la atención del consumidor sin relación alguna con el bien anunciado".

De la misma manera, el Observatorio apunta que un 11% alude al uso del cuerpo femenino como "reclamo visual no necesariamente sexualizado", y un 10% está vinculado directamente a la "reproducción de estereotipos de género tradicionales". De este modo, el informe identifica una serie de patrones comunes en la publicidad de hamburgueserías, marcas de helados, pizzerías, cadenas de comida rápida y asiática, panaderías, supermercados, marcas de agua o sector del vino.

Entre las conductas más recurrentes, el organismo del Ministerio de Igualdad denuncia el uso de modelos sexualizadas con poses, expresiones o vestimentas "sugerentes"; encuadres fotográficos y audiovisuales que "buscan erotizar el consumo mediante la focalización en la boca o el escote"; eslóganes "con dobles sentidos de carácter sexual o referencias implícitas al sexo oral"; y la "vinculación deliberada" entre el consumo del alimento y la "supuesta disponibilidad sexual de las mujeres".

"Estereotipos sexistas"

Ante este escenario, advierten de que "este tipo de contenidos contribuye a reforzar imaginarios sociales desiguales y normaliza formas de representación que sitúan a las mujeres como objetos de consumo o validación estética". Y también alertan de que "la reiteración de estas prácticas en espacios cotidianos y accesibles para toda la población -incluyendo menores de edad- favorece la perpetuación de estereotipos sexistas y consolida modelos culturales discriminatorios".

El Instituto de las Mujeres subraya que la publicidad "no solo vende productos", sino que también "modela la realidad social al transmitir valores y construir referentes". En esta línea, insta a las marcas del sector alimentario "a asumir su responsabilidad social y abandonar las fórmulas basadas en la vejación o la subordinación de las mujeres".

Igualmente, desde el organismo de Igualdad piden revisar las estrategias publicitarias y apostar por contenidos "respetuosos, diversos e igualitarios", que impulsen la igualdad de género y los derechos humanos, contribuyendo además a "fortalecer la confianza de la ciudadanía, mejorar su reputación de marca y potenciar la eficacia comercial a largo plazo". Y finalmente, recuerdan que la Ley General de Publicidad declara ilícitos los anuncios que presenten a las mujeres "de forma vejatoria".