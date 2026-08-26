Llega la vuelta al cole más cara para los españoles: sube un 3,9% y ya supone 2.484 euros por alumno

La vuelta al cole vuelve a poner a prueba el bolsillo de las familias en España. Antes siquiera de que comiencen las clases, preparar todo lo necesario para un hijo supone un desembolso medio de 505 euros, entre libros, ropa o uniforme y material escolar. Y esa es solo la primera factura: el coste medio de todo el curso 2026/27 alcanza los 2.484 euros por alumno. Es por eso que, un año más, podemos afirmar que estamos ante la vuelta al cole más cara.

Es la estimación que ha elaborado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a partir de una encuesta a 773 padres y madres con 1.096 hijos de entre 3 y 18 años. El cálculo se ha ajustado a la distribución del alumnado entre los distintos tipos de centros: un 67% en la enseñanza pública, un 24% en la concertada y un 9% en la privada.

De media, el gasto escolar aumenta un 3,9%, con una subida del 6% tanto en los centros públicos como en los privados y de apenas unas décimas en los concertados. La OCU no señala una partida concreta como responsable del incremento, sino al efecto de la inflación.

De 1.294 a 8.761 euros según el colegio

La factura anual prevista para un alumno de la enseñanza pública se queda en 1.294 euros, mientras que sube a 3.450 euros en la concertada y alcanza los 8.761 euros en la privada.

La distancia también cambia según la Comunidad Autónoma: Madrid encabeza el gasto, con 3.512 euros anuales por hijo, una cifra en la que influye el mayor peso de la enseñanza privada. Después aparecen Cataluña, con 2.994 euros; la Comunidad Valenciana, con 2.190; y Andalucía, con 2.007.

En los centros concertados y privados, buena parte de esa factura procede de la matrícula y las cuotas. Representan el 49% del gasto anual en la concertada, con 1.681 euros de media, y el 67% en la privada, donde alcanzan los 5.898 euros. En la enseñanza pública estos pagos solo existen en Formación Profesional.

El uniforme, los libros o el comedor

Pero antes de llegar a esas cifras totales, las familias tienen que resolver las compras de septiembre. De los 505 euros iniciales, el uniforme supone una media de 224 euros, lo que lo convierte en la partida más elevada de ese primer desembolso.

La OCU ha puesto el foco además en los colegios que obligan a comprar el uniforme en establecimientos determinados, porque, según la organización, esta práctica limita la posibilidad de comparar precios.

Los libros representan otros 161 euros de media en los centros públicos y 302 en los privados. Además, el material escolar suma otros 89 euros de media y, cuando hace falta una tableta u ordenador, hay que añadir otros 236 euros.

Por su parte, el comedor supone cada mes 97 euros de media en la pública, 133 en la concertada y 156 en la privada. Las actividades extraescolares añaden otros 70, 86 y 113 euros mensuales, respectivamente. Tampoco se pueden olvidar las excursiones, viajes y actividades relacionadas con el colegio, que suponen una media de 176 euros por alumno.

Es por eso que reutilizar ya no es una opción tan excepcional como hace unos años. "Esto hace diez años no era tan habitual", llega a señalar el portavoz de la OCU, Enrique García. Los datos de una encuesta de Milanuncios y Appinio apuntan a que el 69% de los españoles ha comprado alguna vez material escolar de segunda mano y un 56% prevé hacerlo durante este curso. Wallapop calcula que comprar y vender productos reutilizados permite un ahorro medio de 193 euros.