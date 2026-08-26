Óscar Puente se mofa de Ryanair con las palabras de su propio CEO y cuestiona su fiabilidad

Óscar Puente lleva varios días en el centro del foco político después de dejar abierta la puerta a una eventual candidatura para suceder a Pedro Sánchez al frente del PSOE. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que posteriormente ha tratado de rebajar el alcance de aquellas palabras recurriendo a la ironía, ha vuelto ahora a utilizar ese mismo registro, aunque esta vez para cargar contra Ryanair.

"No sé chicos. Yo me he fiado de lo que dice vuestro CEO. Quizá debía haber buscado una fuente más fiable", ha escrito Puente en su cuenta oficial de X después de que la aerolínea calificara de "falsas" sus explicaciones sobre los motivos que están detrás de la reducción de vuelos en varios aeropuertos regionales españoles.

No se chicos. Yo me he fiado de lo que dice vuestro CEO. Quizá debía haber buscando una fuente más fiable. https://t.co/4aBCS9HdsQ pic.twitter.com/OVNNqC8Qya — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 25, 2026

La respuesta de Ryanair llegó después de que Puente atribuyera la cancelación de vuelos en los aeropuertos regionales españoles a la escasez global de aeronaves Boeing y a decisiones de optimización financiera de la compañía, y no a las tarifas aplicadas por Aena.

Ryanair rechazó posteriormente esta explicación y aseguró que las declaraciones del ministro eran "falsas". La compañía justifica la reducción de capacidad en determinados aeropuertos regionales por una presunta falta de competitividad de Aena y ha anunciado el recorte de cerca de tres millones de plazas durante 2025 y 2026.

Puente recurre a las palabras de O'Leary

Para defender su versión, Puente ha utilizado ahora las declaraciones realizadas anteriormente por el propio Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair, sobre los problemas que atraviesa Boeing con las entregas de sus aeronaves 737 MAX.

El ministro ha hecho referencia a informaciones publicadas por medios económicos y especializados, entre ellos Quartz y Tourinews, que recogían las críticas del máximo responsable de Ryanair al fabricante estadounidense.

O'Leary había cargado duramente contra Boeing por los fallos en los controles de calidad de sus cadenas de montaje de Seattle y reconocido las consecuencias que los retrasos en la entrega de los 737 MAX estaban teniendo sobre la planificación operativa de la aerolínea.

Transportes recurre a estas declaraciones para tratar de desmontar la versión de Ryanair sobre las razones que explican sus recortes en los aeropuertos regionales españoles.

La batalla por las tasas de Aena

En el centro del enfrentamiento se encuentran las tarifas aeroportuarias de Aena. Ryanair atribuye la reducción de cerca de tres millones de plazas en los aeropuertos regionales durante 2025 y 2026 a la supuesta falta de competitividad del gestor aeroportuario español.

El departamento dirigido por Óscar Puente rechaza este argumento y sostiene que las tasas aeroportuarias españolas se mantienen entre las más bajas de Europa.

Desde Transportes enmarcan la postura de Ryanair en una maniobra empresarial destinada a presionar al Ejecutivo y conseguir una rebaja de sus costes de explotación en los aeropuertos secundarios.