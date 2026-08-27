Así es la "megarreforma" de Kast: el gran giro liberal con el que Chile quiere volver a crecer

Durante más de una década, Chile ha dejado de ser el gran "campeón económico" de América Latina. El país que durante años crecía a ritmos cercanos al 5%, atraía capital extranjero y convergía aceleradamente con las economías más desarrolladas ha terminado acostumbrándose a tasas de expansión del 1% o 2%, con niveles inversión muy débiles y una presión tributaria y regulatoria cada vez mayor.

José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo romper esa dinámica y, apenas unos meses después de asumir la Presidencia, ha conseguido sacar adelante la pieza central de su programa económico: la denominada "megarreforma", oficialmente bautizada como Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. El nombre no resulta exagerado, pues no estamos ante una reforma convencional, sino ante una ley ómnibus que combina rebajas fiscales, incentivos a la inversión, alivios para las pequeñas empresas, cambios en la tributación inmobiliaria, aceleración administrativa de proyectos y medidas de contención presupuestaria.

¿Objetivo? Atraer inversiones

El gobierno ya presenta esta nueva ley como su primer gran proyecto para devolver a Chile parte del marco favorable a la inversión que caracterizó al país durante las décadas de mayor crecimiento. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha sido el principal arquitecto de un paquete que ha conseguido algo poco habitual en la política chilena reciente: aprobar la primera reducción relevante de la fiscalidad empresarial en aproximadamente cuatro décadas.

El cambio más simbólico afecta al Impuesto de Sociedades que soportan las empresas. El tipo general, situado actualmente en el 27%, bajará progresivamente hasta el 23% a lo largo de los cuatro años venideros. Puede parecer una reducción moderada si se compara con el 17% defendido históricamente por Kast, pero supone una ruptura muy significativa con la tendencia seguida por Chile desde 2010. Desde entonces, la imposición empresarial pasó precisamente del entorno del 17% al 27%, mientras buena parte de las economías desarrolladas recorría el camino contrario. La apuesta del Ejecutivo consiste ahora en recuperar competitividad fiscal para intentar reanimar una inversión que lleva años mostrando síntomas de agotamiento.

La reforma incorpora además alivios específicos para más de un millón de pequeñas y medianas empresas y recupera elementos de integración para conciliar la tributación de las sociedades y la que posteriormente soportan sus propietarios. La filosofía que subyace a esta parte del proyecto es sencilla: evitar que el mismo beneficio empresarial resulte penalizado una y otra vez, primero cuando se genera dentro de la sociedad y después cuando llega al accionista. Frente a la idea de utilizar el sistema tributario primordialmente como mecanismo redistributivo, el Gobierno quiere volver a situar la acumulación de capital, el ahorro y la reinversión en el centro de la política económica.

Favorecer las grandes inversiones

Pero probablemente la medida más novedosa sea otra. Kast ha recuperado la figura de la "invariabilidad tributaria para las grandes inversiones". Los proyectos superiores a 50 millones de dólares podrán acogerse, bajo determinadas condiciones, a un marco fiscal estable que quedará blindadondirante un periodo que puede alcanzar los 25 años. En términos prácticos, el Estado chileno se compromete a no cambiar las reglas tributarias pactadas después de que una empresa haya desembolsado cientos o miles de millones en una mina, una infraestructura, una instalación energética o cualquier otro gran proyecto productivo.

Este punto explica buena parte de la batalla política que ha rodeado la reforma. Sus detractores hablan de un "amarre" que limitará la capacidad de futuros gobiernos para modificar los impuestos. La lectura económica es precisamente la contraria: el amarre es para el Estado, no para el inversor. Chile intenta compensar una de las mayores debilidades que ha acumulado desde el estallido social de 2019 y los fallidos procesos constituyentes posteriores: la percepción de que las reglas pueden cambiar después de haber realizado una inversión. Para un proyecto que necesita veinte o treinta años para amortizarse, el tipo impositivo actual importa, pero también importa —y mucho— saber cuál podrá ser dentro de diez años.

El Tribunal Constitucional examinó precisamente este mecanismo después de que la oposición impugnara este apartado de la ley. Su sentencia, conocida el pasado 13 de agosto, eliminó algunos elementos periféricos, como la posibilidad de prolongar excepcionalmente determinados plazos y ciertas extensiones a proyectos conexos, pero dejó en pie el núcleo de la "invariabilidad tributaria". El ministro Quiroz calificó por ello el resultado como "inequívocamente satisfactorio".

Volver a los mercados libres

La dimensión pro-mercado de la ley no termina en los impuestos. El paquete aborda también la denominada "permisología", uno de los grandes problemas que denuncian desde hace años las empresas chilenas. Un proyecto de inversión puede quedar atrapado durante años entre autorizaciones sectoriales, evaluaciones ambientales, organismos públicos y posteriores litigios. La megarreforma intenta acortar estos procesos y proporcionar mayor certeza jurídica. El objetivo declarado es que reducir impuestos tenga sentido porque, al mismo tiempo, resulte realmente posible invertir el dinero.

El otro elemento menos comentado fuera de Chile es el gasto público. La estrategia de Kast y Quiroz no consiste simplemente en bajar impuestos y asumir un aumento permanente del déficit. Hacienda pretende que el gasto público crezca por debajo del PIB para recuperar progresivamente el equilibrio de las cuentas. Quiroz ha adelantado que el Presupuesto de 2027 limitará el crecimiento del gasto a una horquilla de entre el 0% y el 1%. Además, algunas de las medidas de contención presupuestaria incluidas en la megarreforma obtuvieron apoyos bastante más amplios que las rebajas tributarias. Así, al ser votados en la Cámara, determinados artículos relacionados con el control del gasto llegaron a reunir 119 votos de un total de 155 diputados.

Ahí reside precisamente la coherencia del planteamiento. Una rebaja fiscal financiada indefinidamente con deuda simplemente traslada la factura hacia el futuro. La apuesta chilena pretende combinar menor fiscalidad sobre la actividad productiva con un crecimiento del gasto inferior al de la economía. Si el PIB nominal aumenta más deprisa que los desembolsos públicos, el peso relativo del Estado y del déficit puede reducirse gradualmente sin necesidad de aplicar recortes nominales generalizados.

Una menor fiscalidad

Las cifras explican por qué Kast ha decidido asumir el riesgo político. El propio Gobierno parte de un diagnóstico según el cual Chile lleva una década creciendo alrededor del 2% anual, muy lejos de los registros que permitieron al país convertirse en la economía más próspera de América Latina. La inversión perdió peso, la productividad se debilitó y la combinación de impuestos, incertidumbre institucional y burocracia fue erosionando una de las principales ventajas comparativas del modelo chileno. La economía, además, atraviesa un momento especialmente delicado: el PIB cayó un 0,2% interanual en el segundo trimestre de 2026 y la inversión sigue mostrando una gran debilidad.

Por supuesto, ninguna rebaja tributaria garantiza por sí sola un nuevo milagro chileno. El capital no responde únicamente al Impuesto de Sociedades, y la estabilidad política, la seguridad, el funcionamiento de los tribunales, la regulación laboral o la calidad institucional también serán determinantes. Precisamente por eso resulta importante entender la megarreforma como el comienzo y no como el final de la agenda. Quiroz ya ha anunciado que el siguiente gran frente será el mercado de capitales, con cambios encaminados a recuperar profundidad bursátil, facilitar la financiación de empresas medianas, atraer compradores extranjeros de bonos chilenos y crear vehículos específicos para compañías innovadoras.

La dimensión política tampoco es menor. La izquierda chilena ha presentado la reforma como una transferencia de recursos hacia las empresas y los contribuyentes de mayor renta, y advierte de la pérdida de recaudación que comenzará a sentirse especialmente a partir de 2027. La Administración Kast contesta que esa interpretación presupone que la inversión y el crecimiento permanecen constantes con independencia de los impuestos.

La verdadera prueba será empírica: si la reducción de cargas y el aumento de la seguridad jurídica consiguen elevar inversión, empleo y bases imponibles, parte del coste estático de la reforma regresará a las arcas públicas por la vía del crecimiento; si la inversión no reacciona, Hacienda tendrá que cuadrar unas cuentas públicas con menos ingresos estructurales.

Por eso la "megarreforma" de Kast tiene una importancia que trasciende a Chile. Mientras buena parte de Occidente discute cómo subir impuestos, ampliar el gasto y multiplicar regulaciones, un país que durante décadas fue utilizado como laboratorio de políticas de mercado intenta ahora recuperar parte de aquella exitosa fórmula después de años de progresivo alejamiento.

Los resultados tardarán en conocerse, pero el cambio de dirección ya es inequívoco. Después de años preguntándose cómo repartir mejor una economía que apenas crecía, Chile vuelve a preguntarse primero cómo conseguir que esa economía crezca, entendiendo que el mercado siempre fue la mejor palanca para reducir la pobreza y multiplicar el bienestar.