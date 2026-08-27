El CEO de Ryanair se mofa de Óscar Puente y propone regalarle un libro de "Matemáticas para tontos"

Menos de dos minutos ha tardado el CEO del Grupo Ryanair, Michael O'Leary, responder a Óscar Puente después del enfrentamiento entre la aerolínea y el Ministerio de Transportes por los recortes de vuelos en los aeropuertos regionales españoles. El máximo responsable de Ryanair ha publicado este miércoles un vídeo en X en el que ha calificado de "falsas" las explicaciones del ministro y ha terminado su intervención con una propuesta: enviarle el libro Matemáticas básicas para dummies.

Michael O'Leary ha centrado su respuesta en una de las principales afirmaciones que Óscar Puente ha utilizado para explicar la reducción de vuelos de Ryanair en distintos aeropuertos regionales: la falta de aeronaves y de capacidad de la compañía.

"Esta semana he leído afirmaciones falsas del ministro de Transportes, Óscar Puente, diciendo que nuestros recortes en aeropuertos regionales se deben a falta de aviones o de capacidad en Ryanair. Estas afirmaciones son falsas", ha afirmado el CEO.

Respuesta del CEO del Grupo Ryanair, Michael O'Leary, al ministro Puente: pic.twitter.com/SvPDeI1dSx — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 26, 2026

El directivo ha aportado entonces las cifras reales. Según ha explicado, Ryanair operará durante el verano de 2026 con 648 aviones, 29 más que durante el verano de 2025. La compañía prevé además elevar su tráfico de los 208 millones de pasajeros de 2025 a 216 millones en 2026, ocho millones más.

Tasas y costes inasumibles

A pesar del incremento de flota y de pasajeros que ha anunciado, Michael O'Leary ha asegurado que ese crecimiento no se traducirá en un aumento de la capacidad de Ryanair en los aeropuertos regionales españoles.

"Lamentablemente, nada de ese crecimiento en aviones, rutas o tráfico irá a la España regional", ha afirmado el CEO, que ha situado de nuevo el origen del conflicto en las tasas aeroportuarias y en los costes que, según Ryanair, soportan las compañías en estos aeropuertos.

Michael O'Leary ha acusado a Óscar Puente de mantener "altas tasas aéreas y costes inasumibles en aeropuertos regionales vacíos" y ha sostenido que España puede aumentar su tráfico aéreo si reduce estos costes.

El consejero delegado de Ryanair ha vuelto así al principal argumento que la compañía ha utilizado para justificar su decisión de reducir cerca de tres millones de plazas en aeropuertos regionales españoles durante 2025 y 2026: la falta de competitividad de las tarifas de Aena.

El pulso por las tasas de Aena

La cuestión de las tasas aeroportuarias se encuentra en el centro de la disputa entre Ryanair y el Ministerio de Transportes. La aerolínea ha sostenido que los costes que aplica Aena no resultan competitivos frente a los de otros países y ha reclamado una reducción de las tarifas para mantener o aumentar su presencia en los aeropuertos regionales.

Óscar Puente, por su parte, ha defendido que las tasas aeroportuarias españolas se encuentran entre las más bajas de Europa y ha rechazado que los recortes anunciados por Ryanair respondan a los costes de Aena.

En su vídeo, Michael O'Leary ha vuelto a negar esta afirmación. "Este año, Eslovaquia, Irlanda, Suecia y regiones de Italia eliminan las tasas aéreas, mientras el ministro Óscar Puente afirma erróneamente que España tiene de las tasas más bajas de Europa", ha señalado. "Hasta que sean cero, España tendrá tasas aéreas altas", ha añadido.

El CEO de Ryanair ha defendido que la eliminación de las tasas constituye la vía para recuperar el crecimiento del tráfico en los aeropuertos regionales españoles. También ha contrapuesto la situación de España con la de otros mercados europeos en los que Ryanair prevé aumentar su actividad. "España puede crecer, pero solo con un ministro de Transportes que sepa sumar y restar, y que reconozca que España no es competitiva", ha afirmado.

"Matemáticas básicas para dummies"

"La única solución es enviarle al ministro Puente esta semana el libro Matemáticas básicas para dummies —una colección de manuales dirigidos a quienes parten de conocimientos básicos—, porque el ministro Puente es un dummy", ha afirmado Michael O'Leary.

El CEO de Ryanair ha insistido después en esta misma idea: "Él preside el declive del tráfico en España, mientras que en el resto de Europa, gracias a los nuevos aviones y rutas de Ryanair, el tráfico no parará de crecer". Michael O'Leary ha rematado su intervención con un último mensaje dirigido al ministro: "España puede crecer, pero solo cuando Óscar Puente aprenda a sumar, a restar y, quizá, a leer cómo hacer bien las cuentas".