El legado de Sánchez con la vivienda: uno de cada cuatro españoles vive en una casa con goteras o humedades

Cuando nos referimos al problema que existe en España en cuanto a la vivienda, normalmente nos centramos en cuestiones como el encarecimiento tanto del alquiler como de la compra de vivienda, o en cómo está creciendo mucho más el número de hogares creados que el de viviendas construidas, haciendo que esta se vuelva más cara. Sin embargo, estos no son los únicos problemas que afectan a la vivienda en nuestro país, ya que la vivienda existente está cada vez en peores condiciones.

En el siguiente gráfico, elaborado por el economista Daniel Fernández en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat, se puede ver cómo en los últimos años ha crecido el porcentaje de población que vive en un hogar con goteras, humedades en las paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en suelos y marcos de ventanas o puertas:

Inmigración masiva + estrangulamiento oferta vivienda = infravivienda. Vamos de cabeza hacia el chabolismo. pic.twitter.com/lWEr1vdDNb — Daniel Fernández Méndez (@danfmsg) August 18, 2026

Los datos son demoledores, y es que, en España, desde el año 2019 no ha parado de crecer el porcentaje de población que vive en estas condiciones de infravivienda o de mal estado de la vivienda. Como se puede observar, en el año 2019 el 15% de la población vivía en una vivienda en mal estado, mientras que en el año 2023 (últimos datos disponibles) esta cifra asciende al 23%. También vemos cómo los datos observados en España son superiores a los de la media de la Unión Europea, que en el año 2023 tenía al 15,5% de su población habitando una infravivienda.

Resulta llamativo ver cómo la brecha entre España y la Unión Europea se ha ido haciendo más grande conforme avanzaba la legislatura de Pedro Sánchez, hasta alcanzar en la actualidad la diferencia más amplia. En el gráfico se puede ver cómo hasta el año 2019 la diferencia era pequeña, mientras que en 2023 ya había una diferencia de 8,5 puntos porcentuales entre España y la Unión Europea.

El parque de viviendas es cada vez más antiguo

Este deterioro en las condiciones de las viviendas puede estar motivado, al menos en parte, por el hecho de que el parque de viviendas en nuestro país ha envejecido en los últimos años. De acuerdo con este informe de la Fundación BBVA, "entre 2011 y 2021, la edad media de las viviendas principales pasó en España de 35,2 años a 41,7 años, lo que representa un incremento del 18,3%. Este envejecimiento es significativamente más pronunciado que el observado entre 2001 y 2011, cuando el aumento fue del 3,5%".

Por lo tanto, cuanto más antiguas sean las viviendas en España, lo más normal es que presenten un mayor número de desperfectos, grietas, humedades, goteras, etc., algo que no sería tan acusado si se construyeran más viviendas y la edad media del parque descendiera.

Así pues, si algo hemos visto es que, desde que gobierna Pedro Sánchez, el porcentaje de personas que residen en una vivienda con malas condiciones de habitabilidad por goteras o humedades no ha dejado de crecer, pasando de poco más del 15% de la población que vivía en estas condiciones a alcanzar ya el 23%. No deja de ser irónico que esto ocurra con el Gobierno que afirmó que "esta es la legislatura de la vivienda". Vaya que sí lo está siendo.