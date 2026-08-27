El "milagro" laboral de Sánchez: 2,5 millones de trabajadores están en riesgo de pobreza

Si por algo se caracteriza este Gobierno de coalición de PSOE y Sumar es porque sus distintos presuman constantemente del crecimiento en el número de afiliaciones a la Seguridad Social cada vez que se actualiza el dato, siendo Pedro Sánchez uno de los más activos en este sentido. Sin embargo, una cuestión poco o nada tratada por el Ejecutivo es sobre la calidad del empleo creado y sobre cuantos trabajadores siguen en riesgo de pobreza a pesar de tener un trabajo. Una situación, la de riesgo de pobreza, que afecta ya a 2,5 millones de trabajadores.

Como decimos, en el año 2025 un total de 2,5 millones de ocupados en nuestro país se encontraban en riesgo de pobreza. Así se desprende de un informe (aquí se puede leer) de la European Anti-Poverty Network (EAPN) donde analizan el estado de la pobreza en España.

En dicho informe podemos leer lo siguiente:

2,5 millones de ocupados en riesgo de pobreza

"Aunque la falta de empleo suele conducir a la pobreza, no todas las personas pobres están desempleadas, ni todas las personas con empleo consiguen evitarla. Como se verá más adelante, el 11,6% de las personas ocupadas están en pobreza; y, a su vez, el 33% de las personas en pobreza tiene un empleo".

Aquí vemos que se habla de dos cuestiones que, aunque son parecidas, tienen sus diferencias. En primer lugar, tenemos que el 11,6% de todas las personas que están ocupadas están en riesgo de pobreza (en el texto se usa el término "pobreza" de forma intercambiable con el término "riesgo de pobreza"), lo que implica que 2,5 millones de trabajadores sufren esta situación. Sin embargo, ¿qué significa estar en riesgo de pobreza?

En el informe leemos que "debe tenerse en cuenta que el umbral de pobreza se calcula como el 60% de la mediana nacional de ingresos por unidad de consumo de cada año, y, por tanto, las variaciones anuales de la renta mediana producen variaciones en el umbral. Si la renta mediana se incrementa, entonces el umbral de pobreza crece y lo contrario sucede en caso de reducción". Teniendo en cuenta que la renta mediana de 2025 fue de 20.367 euros, un hogar estará por debajo del umbral de la pobreza cuando su renta por unidad de consumo se sitúe por debajo de 12.220 euros.

El 33% de los pobres tienen un empleo

Por otro lado, tenemos que el 33% de las personas que están en situación de pobreza tienen un empleo. Esto no debe confundirse con el hecho de que uno de cada tres trabajadores sea pobre, ya que anteriormente hemos explicado que el porcentaje de trabajadores que están en riesgo de pobreza es del 11,6%.

Así pues, estos datos muestran una realidad que las cifras de las que presume el Gobierno no revelan: hay un gran número de trabajadores que están en riesgo de pobreza y, por mucho que se esté creando empleo, esto no resulta suficiente para que la gente salga de la pobreza. La pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, las continuas subidas de los alquileres debidas a las políticas del Gobierno, etc., son algunas de las causas que hacen que llevar un salario a casa no sea suficiente para poder ascender en la sociedad.