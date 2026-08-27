El precio de los carburantes encadena ocho semanas de subidas antes del retorno de agosto

El precio de los carburantes se mantiene al alza y encadena esta semana su octava subida de manera consecutiva, una subida con la cual, desde que finalizó la rebaja del IVA al 10% a principios de julio, suma un encarecimiento de casi el 24%. Una nueva subida que sitúa los precios tocando máximos del verano estando a las puertas de la operación retorno de agosto.

Concretamente, el precio medio del litro de gasóleo se sitúa esta semana en los 1,861 euros, lo que supone un crecimiento del 1,8% respecto a la semana anterior, consolidándose en niveles máximos desde abril. Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina se ha encarecido un 1,55% desde la pasada semana, alcanzando un precio de 1,723 euros, lo que supone tocar los máximos desde marzo.

De este modo, con los nuevos incrementos, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 23,7%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 19,8%. Una subida que se consolidó desde que se suprimiese la rebaja del IVA en julio; no obstante, el 1 de agosto se aprobó la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos, lo que supuso una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y, en principio, estaba previsto que fuera de cinco céntimos en septiembre, pero finalmente serán 20 céntimos por litro para el caso del gasóleo debido a la fuerte subida de su precio en julio.

El incremento desde hace un año

Así, con este nuevo incremento de los precios de los carburantes, llenar un depósito de 55 litros de diésel tiene un coste de 102,35 euros, lo que supone cerca de 25 euros más que el año anterior. Mientras que para un depósito de gasolina con la misma capacidad es necesario un desembolso de 94,76 euros, casi 14 euros más que hace un año.

Sin embargo, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,941 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,025 euros. Así como el diésel, cuyo precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,063 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,119 euros.

El precio de los carburantes depende de factores como su cotización específica, la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes.