Las lecciones liberales de los Padres Fundadores de EEUU, en el 250 aniversario de su independencia

Estados Unidos acaba de cumplir 250 años. El pasado mes de julio se cumplió exactamente un cuarto de milenio desde que las trece colonias proclamaron su independencia y pusieron en marcha uno de los experimentos políticos más extraordinarios de la historia moderna.

Dos siglos y medio después, la efeméride invita no solamente a celebrar la trayectoria de la primera potencia mundial, sino también a volver sobre las ideas que hicieron posible su nacimiento y preguntarse por qué aquel pequeño país, con menos de tres millones de habitantes en 1776, terminó construyendo una de las sociedades más libres, prósperas y estables que ha conocido el mundo.

Ése es precisamente el ejercicio que propuso el destacado reformador e intelectual chileno, José Piñera, en su brillante discurso dedicado a los Padres Fundadores de Estados Unidos y, sobre todo, a las lecciones que su legado puede ofrecer hoy a nuestras democracias.

Las lecciones que deja la independencia de EEUU

Piñera parte de una pregunta que ha recorrido buena parte de su obra intelectual: "¿por qué algunas sociedades logran construir instituciones capaces de generar libertad y prosperidad mientras otras, pese a contar con enormes recursos humanos y naturales, quedan atrapadas durante generaciones en la pobreza, la inestabilidad y el conflicto político?" Su respuesta no se limita a la economía. Detrás del éxito norteamericano, sostiene, hubo antes que nada una auténtica "arquitectura de principios" que hizo posible 250 años de innegable éxito político y económico para la primera potencia del mundo.

Piñera recuerda que, "cuando Estados Unidos declaró su independencia, las trece colonias eran todavía una sociedad pequeña y periférica, mientras ciudades como México, Lima o Antigua Guatemala constituían algunos de los grandes centros económicos y culturales del continente". Sin embargo, tal orden de cosas terminó invirtiéndose por completo. Para Piñera, una diferencia decisiva reside en el tipo de república que ambos mundos fueron capaces de construir después de sus independencias. Y es que, según explica el creador del sistema de capitalización que ha revolucionado los modelos de pensiones en más de 50 países, "liberar un país no es lo mismo que construir una república".

Limitación de poder y protección de la libertad

Estados Unidos produjo, pues, "una generación de fundadores obsesionada con diseñar instituciones capaces de limitar el poder y proteger la libertad". Su obra intelectual "constituye una suerte de mapa intelectual del buen gobierno. Thomas Jefferson explicó que el poder debe consagrarse a proteger derechos que preceden al propio Estado. John Adams recordó que una república debe ser un gobierno de leyes, no de hombres.

James Madison introdujo la necesidad de dividir el poder, para que ningún gobernante, por virtuoso que parezca, deba quedar libre de controles y contrapesos. George Washington mostró que la verdadera grandeza política consiste también en saber abandonar el poder. Alexander Hamilton delineó por qué limitar al Estado no significa condenarlo a la incompetencia. Y Benjamín Franklin nos recordó que ninguna Constitución puede sostener por sí sola una sociedad libre si los ciudadanos abandonan la responsabilidad personal, el esfuerzo, el ahorro o la moderación".

Piñera evita convertir a los fundadores en figuras de mármol. Reconoce sus contradicciones, como la enorme incoherencia de proclamar la igualdad mientras algunos de ellos poseían esclavos, pero subraya algo más importante: fueron capaces de diseñar instituciones suficientemente sólidas como para sobrevivir incluso a las imperfecciones de quienes las gobernaban y habilitar, con el tiempo, la superación de tales restricciones. Ésa es quizá la mayor diferencia entre una república madura y una política basada permanentemente en la búsqueda del dirigente providencial, como ha ocurrido en numerosos países de América Latina desde el siglo XIX en adelante.

A los 250 años de la independencia norteamericana, la reflexión de Piñera no podría resultar más pertinente. El desarrollo no depende únicamente de acertar con una política fiscal, controlar la inflación o lograr algunos puntos adicionales de crecimiento. Todo eso importa, pero llega después. Antes, hacen falta propiedad, Estado de Derecho, límites al poder, una prensa libre, una sociedad civil fuerte y gobernantes capaces de comprender que las instituciones están por encima de ellos. En definitiva, no se puede obviar la relevancia suprema de los principios que permitieron que aquella república nacida en 1776 terminara convirtiéndose en la potencia que es hoy.