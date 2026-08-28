EEUU obliga a revisar más de mil Airbus por la aparición de grietas en un A320

Más de un millar de Airbus que operan en Estados Unidos van a tener que pasar por el taller. La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) ha aprobado nuevas inspecciones de seguridad para 1.069 aeronaves de las familias A320 y A321 después de que unas pruebas estructurales detectasen grietas en un A320.

La medida no afecta a todos los aviones de estos modelos, sino únicamente a aquellos que cumplen los criterios técnicos establecidos por el regulador. La directiva de aeronavegabilidad AD 2026-17-01 ya ha sido publicada en el Federal Register y será efectiva a partir del próximo 1 de octubre.

El origen de la alerta está en un ensayo de fatiga realizado sobre un A320 dentro de una campaña que analiza la posibilidad de ampliar su vida operativa. Durante las pruebas han aparecido grietas alrededor de varios orificios utilizados para fijar elementos de la estructura, concretamente junto a las esquinas superiores de la puerta del compartimento de carga.

Las zonas afectadas están situadas en las secciones 16 y 17 del fuselaje, tanto en el lado izquierdo como en el derecho del avión. A partir de estos resultados, la FAA considera necesario comprobar si el mismo problema puede estar presente en otras aeronaves.

Los aviones incluidos en la directiva tendrán que someterse a una inspección mediante rototest, una técnica destinada a detectar posibles grietas en los orificios de fijación. El resultado de esas comprobaciones determinará qué actuación de mantenimiento deberá realizarse en cada caso.

Si aparecen grietas, el operador tendrá que solicitar al fabricante las instrucciones necesarias para llevar a cabo la reparación. Si no se encuentra ningún daño, el procedimiento contempla modificar los orificios de fijación mediante un proceso de trabajo en frío.

La FAA advierte de que no adoptar las medidas necesarias podría comprometer la integridad estructural de la aeronave. Por eso ha incorporado estas comprobaciones a sus requisitos de aeronavegabilidad.

La decisión estadounidense parte de información técnica que ya había recogido la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) en su directiva AD 2025-0193, publicada en septiembre de 2025.

Entre las aeronaves que pueden quedar dentro del alcance de estas medidas hay diferentes versiones de los A320 y A321. Sin embargo, el criterio no es simplemente el modelo del avión: también se tienen en cuenta determinadas condiciones técnicas, entre ellas que la aeronave tenga asociado un objetivo de vida útil extendida (Extended Service Goal).

La FAA ya había planteado estas inspecciones en una propuesta publicada en mayo. Después de revisar la información técnica disponible y los comentarios recibidos durante ese proceso, el regulador ha convertido ahora la propuesta en una directiva definitiva.