El aceite de oliva toca mínimos de las últimas cuatro campañas: el litro en origen ya cuesta 3,22 euros

Hace tan sólo unos meses contábamos en este medio cómo el precio del aceite de oliva en nuestro país seguía una tendencia a la baja y cómo esto aliviaba algo el bolsillo de los españoles, amortiguando así, en cierta medida, las subidas de otros bienes, como por ejemplo los carburantes. Nuevamente tenemos que hacernos eco de esta bajada, ya que el precio del aceite de oliva ha alcanzado su punto más bajo en las últimas cuatro campañas.

En el siguiente gráfico, elaborado en base a datos recopilados por la Comisión Europea hasta el 24 de agosto de 2026, podemos ver la evolución en los precios del aceite de oliva en origen en España desde la campaña 2022/23 hasta la actualidad:

Como se puede ver en el gráfico, el precio del aceite de oliva en origen (no confundir con el de venta al público) mantiene una tendencia a la baja en los últimos años. En la campaña 2022/23 pasó de 3,78 euros por litro al inicio a 7,63 euros por litro al finalizar. La temporada 2023/24 comenzó en 7,45 euros por litro y acabó en 6,78 euros por litro.

Ya en la campaña 2024/25 el precio inicial fue de 6,78 euros por litro y el final, de 3,91 euros por litro; aquí se aprecia una fuerte caída. Finalmente, en lo que va de la campaña 2025/26 el precio ha pasado de 3,91 euros por litro a 3,22 euros por litro en la actualidad, siendo este el precio más bajo de las últimas cuatro campañas. De esta forma, el precio actual es 1,47 euros inferior a la media de los últimos cinco años en estas mismas fechas.

¿A qué se debe esta caída en los precios?

El motivo se encuentra, fundamentalmente, en el aumento de la producción de aceite de oliva que ha experimentado el campo español en las últimas cuatro campañas. De acuerdo con los datos recopilados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción en nuestro país fue de apenas 666.013 toneladas en la campaña 2022/23.

En la temporada siguiente, la 2023/24, aumentó hasta las 855.577 toneladas. No fue hasta la campaña 2024/25 cuando se produjo un incremento considerable, hasta alcanzar las 1.421.097 toneladas, mientras que en lo que va de la campaña 2025/26 ya se han producido 1.295.000 toneladas (datos hasta mayo).

La producción se ha disparado en las últimas campañas

Por lo tanto, vemos cómo el aumento tan llamativo de la producción (un 113% entre las campañas 2022/23 y 2024/25) ha permitido que el precio del aceite de oliva en origen caiga de forma sostenida en los últimos años, un descenso que se ha trasladado al precio de venta al público en los supermercados.

Así pues, esta no deja de ser una gran noticia para los consumidores españoles, que están viendo cómo uno de los productos más esenciales de su cesta de la compra ha reducido su precio (al menos en origen) en más de un 50% en los últimos años, compensando en cierta forma la subida observada en otros bienes y servicios.