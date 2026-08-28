El coste de la deuda autonómica va camino de triplicarse: Cataluña y Asturias, las más afectadas

La subida de los tipos de interés empieza a trasladarse con fuerza a las cuentas de las Comunidades Autónomas. Después de varios años en los que buena parte de su deuda pudo financiarse o refinanciarse a costes extraordinariamente bajos, la normalización monetaria está elevando de manera progresiva la factura por intereses. Un nuevo informe de Fedea, elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, estima que el gasto financiero de las CCAA pasará de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029, de modo que prácticamente se triplicará en apenas siete años.

El punto de partida ayuda a entender la magnitud del problema. La deuda autonómica pasó de representar alrededor del 6% del PIB en 2008 a alcanzar un máximo cercano al 27% en 2020, después de crecer de manera intensa durante la Gran Recesión y volver a hacerlo con la pandemia. Desde entonces, la ratio se ha reducido hasta aproximadamente el 20% del PIB, aunque esta mejora responde en buena medida al crecimiento nominal de la economía y no a una reducción equivalente del volumen de pasivos. De hecho, las Comunidades cerraron 2025 con un déficit estructural equivalente al 0,6% del PIB.

El Estado es el principal acreedor de las CCAA

A ello se añade una característica importante de la deuda regional española: desde la puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de financiación en 2012, el Estado se ha convertido en el principal acreedor de las Comunidades, hasta concentrar cerca del 60% de su endeudamiento. Durante años, ese sistema permitió refinanciar vencimientos en unas condiciones muy favorables y redujo de forma sustancial el coste efectivo de la deuda autonómica. Sin embargo, a medida que esos préstamos y emisiones van venciendo, las Administraciones tienen que sustituir financiación contratada a tipos muy reducidos por nueva deuda emitida en un contexto bastante más caro.

Las proyecciones de Fedea parten, además, de hipótesis relativamente favorables para las finanzas regionales. Los autores asumen que las Comunidades cumplirán la senda fiscal planteada por la Airef, con un déficit del 0,1% del PIB en 2026, equilibrio presupuestario en 2027 y superávit del 0,1% en 2028 y 2029. También contemplan un crecimiento nominal del PIB superior al 4% anual y excluyen del escenario una eventual condonación de deuda autonómica en manos del Estado.

Incluso bajo esas premisas, la mejora de la deuda en términos de PIB no evita un fuerte incremento del coste financiero. Según las estimaciones del informe, la ratio de deuda autonómica bajaría desde el 23% registrado en 2022 hasta el 17,1% en 2029, una reducción cercana a seis puntos porcentuales. Sin embargo, el tipo medio soportado por las Comunidades pasaría del 1,1% al 3,3% durante ese mismo periodo, como consecuencia de la refinanciación progresiva de deuda antigua contratada en un entorno de tipos próximos a cero.

Podría subir el gasto en intereses

Ese efecto explica por qué el gasto en intereses puede aumentar con tanta intensidad incluso en un escenario en el que la deuda relativa disminuye. Las Comunidades dedicaban en 2022 alrededor del 0,28% del PIB al pago de intereses, porcentaje que ya había aumentado hasta el 0,45% en 2025 y que seguirá creciendo durante los próximos ejercicios. En términos absolutos, la factura pasaría de los 3.608 millones mencionados anteriormente a 11.528 millones en 2029.

La evolución, además, será muy desigual por territorios. Cataluña aparece como la Comunidad con un mayor gasto financiero en términos absolutos, con unos intereses estimados de 2.968 millones de euros en 2029, frente a 1.029 millones en 2022. La Comunidad Valenciana alcanzaría los 2.080 millones y registraría el mayor incremento porcentual de todas las regiones, cercano al 476%, mientras que Madrid se situaría en 1.409 millones. Navarra presenta la evolución más contenida, con un aumento aproximado del 39%, favorecida por su reducido nivel de endeudamiento.

Asturias constituye un caso particular. Fedea calcula que el tipo medio de su deuda podría alcanzar el 4,4% en 2029, frente al 3,3% estimado para el conjunto autonómico. La explicación reside en el mayor peso de la financiación a tipo variable, que ha permitido trasladar con mucha más rapidez las subidas de tipos a sus costes financieros. Los autores señalan, no obstante, que la estimación podría estar algo sesgada al alza, puesto que parte de ese encarecimiento ya se había producido a finales de 2025.

Cataluña y Asturias son las más afectadas

La principal conclusión del informe es que la reducción de la deuda sobre PIB no garantiza por sí sola una mejora del margen presupuestario de las Comunidades. Una Administración puede presentar una ratio de endeudamiento descendente y, al mismo tiempo, verse obligada a destinar cada año una cantidad mayor al servicio de la deuda. En un contexto de refinanciación a tipos superiores, el coste medio del pasivo adquiere tanta importancia como su volumen total y puede terminar desplazando recursos que de otro modo estarían disponibles para financiar políticas públicas.

Fedea subraya que estas cifras constituyen una proyección y no una predicción, ya que dependen de la evolución futura de los tipos, del crecimiento económico y del cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Precisamente por eso, el escenario resulta significativo: incluso suponiendo disciplina fiscal, crecimiento nominal robusto y ausencia de nuevos shocks relevantes, la factura por intereses prácticamente se triplica. Si el déficit fuese mayor de lo previsto o el proceso de reducción de deuda avanzase más despacio, el coste sería todavía superior.

Después de varios años en los que el reducido precio del dinero permitió contener artificialmente el coste del endeudamiento, las Comunidades empiezan a enfrentarse a una realidad financiera diferente. El ajuste no llegará necesariamente a través de un aumento de la deuda sobre PIB, sino también mediante una presión creciente de los intereses sobre los presupuestos regionales. Esa será una de las principales restricciones fiscales que tendrán que afrontar las administraciones autonómicas durante la segunda mitad de la década.