El FMI certifica el fracaso económico español, Sánchez hunde nuestra economía al puesto 14

Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el tamaño de las economías de los distintos países y su crecimiento han constatado el sorpasso de México y Australia a España, de modo que nuestro país vuelve a alejarse del top 10 de las economías más grandes del planeta y ocupará la posición número 14 al finalizar el año. A continuación, te contamos todas las claves.

Como decíamos, el FMI, en una de sus últimas actualizaciones sobre el PIB (en la que proyecta el crecimiento de las distintas economías del mundo) ha dejado en evidencia que las economías mexicana y australiana serán más grandes que la española al finalizar el año. Así, nuestro país pierde la duodécima posición mundial y cae al decimocuarto puesto.

España cae a la decimocuarta posición mundial en PIB

En el siguiente gráfico puede verse el ranking de las catorce economías más grandes del mundo en 2026, según este organismo.

Como se puede observar en el gráfico, la economía líder al finalizar 2026 volverá a ser Estados Unidos, con un PIB de 32,38 billones de dólares. China ocuparía el segundo puesto con un PIB de 20,85 billones de dólares y el tercer lugar sería para Alemania con 5,45 billones de dólares. El cuarto puesto sería para Japón (4,38 billones de dólares), al que le sigue Reino Unido (4,26 billones de dólares), India (4,15 billones de dólares), Francia (3,6 billones de dólares), Italia (2,74 billones de dólares), Rusia (2,66 billones de dólares), Brasil (2,64 billones de dólares), Canadá (2,51 billones de dólares), Australia (2,12 billones de dólares), México (2,12 billones de dólares) y España (2,09 billones de dólares).

De esta forma, vemos que España quedaría en la decimocuarta posición a nivel mundial. Lejos queda la época en que nuestra economía estaba entre las diez más grandes del mundo: 2009 fue la última vez que España formó parte de ese top 10 (en novena posición). Desde 2010, el país se ha situado entre el duodécimo y el decimocuarto puesto, que es donde se encuentra en la actualidad.

¿Por qué ocurre?

Una de las razones que explicarían que países como India, Rusia, Brasil o México estén por encima de España es que todos ellos tienen una población sustancialmente mayor. India cuenta actualmente con 1.478 millones de habitantes; Rusia, con 143 millones; Brasil, con 213 millones; México, con 132 millones; y España ronda los 50 millones.

No obstante, estos países también tenían más población que España hace 20 años y su economía era entonces menor que la española, de modo que el mayor número de habitantes no es el único factor que explica esta diferencia.

Una tendencia que se mantendrá en el tiempo

Por otro lado, el FMI pronostica que España tendrá un crecimiento en los años 2027 y 2028 del 2,1% y del 1,8%, respectivamente. Por su parte, la economía de México crecerá un 1,2% en 2026 y un 1,9% en 2027. El organismo internacional señala que España seguirá por detrás de México y de Australia también en 2027 y 2028, llegando a igualar el PIB de Australia en 2029, aunque volverá a caer por debajo en 2030.

Así pues, y a pesar de que la economía española sigue creciendo, ello no impide que sea superada por otros países, como México y Australia, y que vuelva a caer a la decimocuarta posición entre las economías con mayor PIB del mundo, alejándose de nuevo de la élite económica mundial.