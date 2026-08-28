El mercado secundario crece con un récord de 124.000 millones de dólares en operaciones durante la primera mitad del año

El mercado secundario ha marcado un nuevo máximo durante el primer semestre de 2026, según el último Interim Secondary Market Report 2026 elaborado por el banco de inversión Lazard. Este análisis señala que las operaciones del mercado secundario han alcanzado en la primera mitad del año un volumen de 124.000 millones de dólares.

El crecimiento interanual crece a un ritmo del 28% hasta los 260.000 millones de dólares de julio de 2025 a julio de 2026, el doble que en 2021 con nuevos máximos tanto en el segmento GP-led como en el LP-led.

El mercado GP-led representó aproximadamente el 49% del volumen del primer semestre y los fondos de continuación concentraron el 84% del capital desplegado en operaciones GP-led. Por su parte, el mercado LP-led concentró aproximadamente el 51% del volumen del primer semestre.

Por industrias, Lazard informó de que el sector tecnológico retrocedió del 27% en 2025 al 20% en los primeros seis meses de 2026, aunque se mantuvo como el principal sector en términos globales. El sector industrial duplicó, del 9% al 18%, el volumen de fondos de continuación de un solo activo, reflejando el interés de los compradores por empresas con mercados finales resilientes, ingresos recurrentes y oportunidades identificables de creación de valor operativo. Los servicios empresariales y la Sanidad también ganaron cuota, al pasar del 13% al 17% y del 12% al 17% del volumen respectivamente.

Este crecimiento del mercado secundario se ha producido, según Lazard, en un contexto en el que el volumen de operaciones M&A ha superado su máximo de 2021 y las salidas a bolsa han tenido un fuerte repunte, lo que indica que el mercado secundario se ha convertido en una fuente estructuralmente creciente de liquidez y gestión de carteras, tanto para sponsors como para limited partners.

En concreto, el volumen del mercado M&A alcanzó 3,2 billones de dólares en el primer semestre de 2026, aproximadamente un 45% más que en el mismo periodo de 2025, siendo además uno de los primeros semestres más fuertes registrados. Por su parte, el capital captado mediante IPO aumentó hasta los 205.000 millones de dólares en este periodo, impulsado por un reducido número de grandes salidas a bolsa en Estados Unidos.

En cuanto a las previsiones, el informe de Lazard apuntó que, aunque los ajustes en las valoraciones de software y la incertidumbre geopolítica han moderado la actividad del segundo trimestre, se espera que el crecimiento se acelere y que el volumen alcance los 275.000 millones de dólares para el conjunto del año.

Históricamente, el despliegue de capital en el mercado GP-led se ha concentrado en mayor medida en el segundo semestre del año, lo que lleva a esperar un segundo semestre más fuerte. De hecho, los participantes en el estudio indicaron que sus objetivos de inversión en GP-led durante el segundo semestre del año aumentarán un 20% de media frente al primer semestre.