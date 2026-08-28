La industria reclama más colaboración público-privada para acelerar el despliegue de la IA en Europa

La industria tecnológica europea reclamó este viernes una mayor colaboración entre empresas, administraciones, inversores y centros de investigación para acelerar el despliegue de la inteligencia artificial y trasladar esta tecnología desde la investigación y los proyectos piloto hacia aplicaciones industriales a escala.

Durante los últimos meses, diversas voces del sector tecnológico y empresarial han defendido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para movilizar inversión, desarrollar infraestructuras y facilitar que las soluciones europeas de inteligencia artificial puedan llegar al mercado y ganar escala.

DigitalEurope, que reúne a grandes compañías y asociaciones representativas de 56.000 empresas, ha apostado por una "ambiciosa asociación entre actores públicos y privados" para recuperar la competitividad y reforzar la seguridad tecnológica de Europa. Sus firmantes aseguran estar preparados para invertir, innovar y colaborar en proyectos digitales, pero reclaman inversiones coordinadas, contratación pública y condiciones que permitan desarrollar y escalar tecnología en el continente.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ya reclamó en junio "acción público-privada" para hacer realidad una inteligencia artificial europea, durante su intervención en la Reunión del Cercle d'Economia. Murtra defendió allí que Europa necesita ganar escala y reforzar capacidades críticas como la energía y las infraestructuras digitales para poder desarrollar sus propios modelos y aplicaciones de IA.

El directivo sostuvo, además, que la autonomía estratégica no implica aislamiento, sino disponer de capacidad para desarrollar y controlar tecnologías críticas. En este sentido, reclamó una colaboración más estrecha entre empresas, administraciones e instituciones europeas para acelerar la innovación y favorecer proyectos tecnológicos de alcance continental.

Dell Technologies también ha defendido que las alianzas público-privadas y las soluciones abiertas son necesarias para escalar la IA en Europa. La compañía señala que la ambición europea depende de una base digital robusta, formada por capacidad de cómputo, almacenamiento, conectividad e infraestructuras de datos, y sostiene que la colaboración es esencial para combinar innovación, soberanía y capacidad de elección.

La Comisión Europea ha situado este modelo de cooperación en el centro de Investai, la iniciativa con la que busca movilizar 200.000 millones de euros para inteligencia artificial, incluidos 20.000 millones destinados a gigafactorías. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, describió el proyecto como una asociación público-privada similar a "un CERN para la IA", destinada a que científicos y empresas europeas, y no solo los mayores actores tecnológicos, puedan acceder a capacidad avanzada de computación.

Las gigafactorías combinarán financiación pública y privada y se orientarán al desarrollo de IA fiable para aplicaciones industriales y de misión crítica. La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones también han acordado colaborar para convertir las propuestas de los consorcios en proyectos financiables y facilitar su posible cofinanciación.

La cooperación se articula igualmente mediante la Apply AI Alliance, un foro impulsado por la Comisión que reúne a proveedores de IA, compañías industriales, universidades, centros de investigación y administraciones. Su objetivo es identificar casos de uso, barreras y medidas que aceleren la adopción de esta tecnología en sectores como manufactura, energía, salud, movilidad, agroalimentación y comunicaciones.