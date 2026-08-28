La inflación se dispara en agosto al 4,3% y ya estamos en niveles de 2023

Es una de las lacras de la economía española y no hay visos de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado de IPC relativo al mes de agosto que muestra un aumento de siete décimas respecto a julio hasta llegar al 4,3%. Hay que remontarse a febrero de 2023 -un año después de la invasión rusa de Ucrania, en plena escalada del precio de los combustibles fósiles- para ver un nivel tan alto.

Solamente en el mes de julio -cuando el IPC llegó al 3,6%- el gasóleo se encareció un 15,7% en términos interanuales, por encima del límite del 15% fijado por el decreto anticrisis – el Plan de Respuesta- del Gobierno para hacer frente a la subida de precios provocada por la guerra de Irán. Ese dato estadístico obligó al Ejecutivo a intervenir cuando ya estaba empezando a retirar las ayudas que comenzaron en marzo y que progresivamente iban a ir desapareciendo para terminar en septiembre. Así el 13 de agosto el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa informó de que a partir del 1 de septiembre se elevaría de 5 a 20 céntimos por litro la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos en el diésel. En el caso de la gasolina la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta no se activó ya que su precio aumentó un 7,3% interanual en julio, por debajo del umbral establecido. De esta manera, mantiene la rebaja gradual y en septiembre gozará solamente un descuento de 5 céntimos por litro.

A la espera de que el INE confirme el dato de inflación de agosto el próximo 15 de septiembre, la tendencia al alza de los precios empieza a preocupar a los analistas que apuntan a que podríamos cerrar el año con un IPC del 6%. La situación de España, no obstante, es peor que la de los países de nuestro entorno. Ni Francia (2,4%), ni Alemania (2,8%) ni Italia (2,9%) tienen una inflación tan disparada como la nuestra. De hecho nos encontramos entre los cuatro países de la Eurozona con mayor IPC. Y eso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido desde que estalló la guerra de Irán en que España está menos expuesta a la subida de los precios de los carburantes. Ya en abril, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo explicó en Onda Cero que "importamos mucho menos de ese queroseno, entre otras cosas por las infraestructuras, la capacidad de refino que tenemos en nuestro país, y esto nos protege más de lo que están otros países y así lo señalan en el sector y las propias compañías". Aunque más tarde empezó a preocuparse.

No obstante, no está de más recordar que el Gobierno tiene en su mano bajar la fiscalidad de los carburantes, como ha hecho el ocasiones anteriores. Sin ir más lejos esta pasada primavera cuando redujo el iva de los mismos del tipo general del 21% al 10. Medida que sólo estuvo en vigor tres meses, hasta que el Ejecutivo decidió no prorrogar el Real Decreto-ley 7/2026 que venció el 1 de julio.