Las ventas de Lego se disparan un 21% gracias al Mundial y al público adulto

La conocida marca danesa de juguetes Lego ha conseguido batir su récord de ingresos en el primer semestre de 2026. En comparación con el primer semestre de 2025, Lego ha logrado incrementar sus ventas un 21%, alcanzando unos ingresos de 41.900 millones de coronas danesas (5.605 millones de euros al cambio). La empresa no solo superó el crecimiento del mercado mundial de juguetes, sino que también ha ganado cuota de mercado.

Así se desprende de un reciente informe de la propia empresa juguetera donde analiza sus resultados en el primer semestre de 2026. Lego ha superado con creces los 34.600 millones de coronas danesas (4.628 millones de euros) en ingresos observados en el primer semestre de 2025.

Récord de ventas en 2026

La empresa también incrementó las inversiones en la construcción de una nueva fábrica, así como en la ampliación y modernización de las instalaciones existentes, hasta los 4.600 millones de coronas danesas (615 millones de euros), en comparación con los 4.200 millones (516 millones de euros) del primer semestre de 2025. Asimismo, invirtió 1.900 millones de coronas danesas (254 millones de euros) en la adquisición de 29 centros Lego y Legoland Discovery Centres a Merlin Entertainments, que atraen a unos cinco millones de visitantes anualmente.

Durante el primer semestre, Lego lanzó más de 330 productos nuevos, gracias a la fiebre por el Mundial de fútbol, la Fórmula 1 o la película de Netflix Kpop Demon Hunters. Entre estos nuevos productos se incluía una réplica del trofeo oficial del Mundial, así como nuevos sets (los kits o cajas de construcción) que utilizaban bloques interactivos, que hasta ahora habían aparecido en las gamas de Star Wars y Pokémon.

En palabras de Niels Christiansen, el director ejecutivo de Lego, "vimos el Mundial como un ejemplo de cómo podíamos acercar la marca Lego a un punto de interés o pasión de mucha gente, y creo que esto supuso un gran avance para nosotros. Hemos visto mucha expectación en torno a los trofeos, y mucha expectación por los futbolistas más populares del mundo. La gente ha podido usar la marca para presumir, mostrar y vivir sus pasiones y aficiones, y creo que eso está impulsando gran parte del éxito".

Un producto no solo para niños

También ha destacado algo importante, y es que Lego no crece solo gracias a su segmento más infantil sino también al enfocado a los adultos. "Durante los últimos siete años, hemos seguido una trayectoria de crecimiento constante, tanto con adultos como con niños, y existe una sinergia muy positiva entre ambos grupos. Para nosotros y nuestra misión es muy importante seguir ampliando nuestro universo de experiencias para niños y atraer a más niños a la marca Lego, y eso está ocurriendo a un ritmo muy rápido".

Este crecimiento de la participación de los adultos en la compra de juguetes de Lego es algo que se ha ido construyendo desde el 2016 hasta ahora. Recordemos que ya en 2021 la propia marca reconoció que para entonces los adultos que compraban para sí mismos representaban el 20% de las ventas de Lego, mientras que cinco años antes tan solo representaban el 5%. Así pues, estamos ante un negocio que no solo crece por sus productos dirigidos a los más pequeños de la casa, sino que también se ve impulsado por adultos fans de la marca.