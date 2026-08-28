RTVE se gasta más de 2,6 millones en peluquería y maquillaje desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno

En este medio ya hemos informado sobre el incremento del gasto en RTVE desde que Pedro Sánchez llegó al poder y también desde que decidió colocar a José Pablo López al frente de la presidencia de la corporación pública. Algunos ejemplos de estos aumentos son el dinero destinado a la seguridad del propio presidente de RTVE, con la contratación de varios escoltas, o el brutal incremento salarial del consejo de administración de la cadena.

Pues bien, hoy traemos un nuevo ejemplo de cómo ha crecido este gasto después de que hayamos observado como RTVE ha gastado más de dos millones de euros en contratar servicios de peluquería y maquillaje desde el año 2019, tal y como se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

A continuación, vamos a mostrar el gasto año por año desde 2019 hasta la actualidad, siendo estos todos los datos disponibles que hemos encontrado.

Año 2019:

36.571 euros para RTVE en Las Palmas.

Año 2020:

35.709 euros para RTVE en Tenerife.

para RTVE en Tenerife. 12.166 euros para RTVE en Galicia.

para RTVE en Galicia. 10.880 euros para RTVE en Extremadura.

para RTVE en Extremadura. 12.331 euros para RTVE en Baleares.

para RTVE en Baleares. 12.991 euros para RTVE en La Rioja.

para RTVE en La Rioja. 11.144 euros para RTVE en Castilla y León.

para RTVE en Castilla y León. 12.463 euros para RTVE en Valencia.

para RTVE en Valencia. 12.463 euros para RTVE en País Vasco.

para RTVE en País Vasco. 32.173 euros para RTVE en Barcelona.

para RTVE en Barcelona. 10.155 euros para RTVE en Andalucía.

para RTVE en Andalucía. 40.149 euros para RTVE en Tenerife.

para RTVE en Tenerife. 120.080 euros para RTVE en Madrid.

para RTVE en Madrid. 15.230 euros para RTVE en Barcelona.

para RTVE en Barcelona. 10.221 euros para RTVE en Cantabria.

2021:

69.751 euros para RTVE en Cataluña.

para RTVE en Cataluña. 12.463 euros para RTVE en Navarra.

para RTVE en Navarra. 11.474 euros para RTVE en Asturias.

para RTVE en Asturias. 35.507 euros para RTVE en Tenerife.

para RTVE en Tenerife. 37.221 euros para RTVE en Las Palmas.

para RTVE en Las Palmas. 231.630 euros para RTVE en Madrid.

2022:

135.806 euros para los centros territoriales.

para los centros territoriales. 88.405 euros para RTVE Cataluña.

2023:

89.131 euros para RTVE Canarias.

para RTVE Canarias. 168.916 euros para RTVE Madrid.

2024:

17.182 euros para RTVE en Canarias.

para RTVE en Canarias. 446.390 euros para los centros territoriales.

para los centros territoriales. 317.883 euros para los centros de producción de Cataluña y Canarias.

2025:

556.600 euros para RTVE en Madrid.

2026:

61.626 euros para RTVE en el centro de producción de Canarias.

De esta forma, vemos que en 2019 se gastaron 36.571 euros en peluquería y maquillaje; en 2020, 348.155 euros; en 2021, 398.046 euros; en 2022, 224.211 euros; en 2023, 258.047 euros; en 2024, 781.455 euros; en 2025, 556.600 euros, y en lo que va de 2026, 61.626 euros. Todo ello suma 2.664.711 euros. Es decir, desde 2019 RTVE se ha gastado más de 2,6 millones de euros en contratar servicios de peluquería y maquillaje.

A todo esto, habría que sumar que RTVE ha presentado una licitación por la que está dispuesta a pagar 1.212.420 euros para contratar los servicios de peluquería y maquillaje en su centro de producción de Madrid. El plazo para presentar las ofertas termina el 10 de septiembre. Con lo cual, de adjudicarse el contrato por la cantidad que hemos mencionado, tendríamos que el gasto en los servicios de peluquería y maquillaje ascendería a casi cuatro millones de euros desde 2019.