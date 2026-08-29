El fracaso de Viena desmonta la falacia de la izquierda sobre los pisos turísticos

Cuando se trata de la cuestión de la vivienda, desde la izquierda casi siempre se tiende a negar que exista un problema de falta de casas para vivir y a afirmar que todo se solucionaría si se acabara con el alquiler vacacional. Según ellos, el hecho de que cada año se creen muchos más hogares de los que se construyen viviendas (ya existe un déficit de más de 800.000 unidades) no tiene importancia, y la clave de todo es regular aún más estos alquileres turísticos; de esta forma, la vivienda se volvería más accesible para el conjunto de la población.

Aunque ya existe suficiente evidencia en nuestro país de que la regulación a los alquileres vacacionales no soluciona el problema de la vivienda, pues estos son una porción ínfima de toda la vivienda que hay en España (menos del 1% del parque total de vivienda se dedica a esta modalidad), la experiencia de otros países como Austria también apuntan en la misma dirección.

La experiencia de Viena

De esta forma, un reciente estudio sobre la regulación en Viena de Airbnb y los alquileres turísticos ha constatado el fracaso de regular sobre estos alquileres. En concreto, la normativa que entró en vigor el 1 de julio de 2024, consistía en lo siguiente:

Límite de 90 días al año para alquiler ocasional de la vivienda habitual del propietario, con residencia principal o secundaria.

de la vivienda habitual del propietario, con residencia principal o secundaria. Prohibición general de la explotación profesional o a tiempo completo de viviendas residenciales para alquileres turísticos en toda la ciudad.

o a tiempo completo de viviendas residenciales para alquileres turísticos en toda la ciudad. Las operaciones profesionales (personas jurídicas o sin residencia principal) no pueden acogerse a la excepción de los 90 días .

(personas jurídicas o sin residencia principal) . Para superar los 90 días se necesita una autorización excepcional muy restrictiva.

Anunciar más de 90 días sin permiso es ilegal.

Multas de hasta 50.000 euros.

El objetivo de esta normativa era la recuperación de viviendas para el mercado residencial de larga duración. Sin embargo, ¿cuáles fueron sus efectos?

Los efectos no han sido los deseados

Según el estudio, esto es lo que ocurrió:

Hubo un ligero descenso en el número de anuncios de alquileres turísticos , pero no se puede atribuir claramente a la reforma.

, pero no se puede atribuir claramente a la reforma. No aumentó la oferta de alquiler residencial de larga duración . No se observó una conversión significativa de viviendas turísticas a residenciales.

. No se observó una conversión significativa de viviendas turísticas a residenciales. Los efectos fueron muy limitados principalmente por falta de recursos administrativos y dificultades de supervisión y control.

principalmente por falta de recursos administrativos y dificultades de supervisión y control. La normativa actuó más como elemento disuasorio (por la incertidumbre regulatoria) que como mecanismo efectivo de cumplimiento.

En resumen, la normativa aplicada en Viena que endurece la regulación de los alquileres turísticos no ha logrado, por el momento, su objetivo principal de aumentar la oferta de vivienda residencial ni ha reducido de forma clara los anuncios turísticos. Esta ley es, por tanto, un fracaso en la actualidad, aunque sigue vigente.

Así pues, esta es una prueba más de que atacar el alquiler turístico no es la gran solución que pregonan los líderes izquierdistas. Incluso si se acabara con todo el alquiler vacacional, no se arreglaría el problema de la vivienda, pues aunque todas esas viviendas pasaran al alquiler residencial, son tan pocas respecto al total que apenas supondrían un ligero parche incapaz de tapar el agujero real que existe.