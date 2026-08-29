'La riqueza de las naciones': todo lo que podemos aprender de una obra genial que cumple 250 años

Hace 250 años, un profesor escocés de filosofía moral publicó un libro que nadie esperaba y que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entiende la riqueza, el comercio y la naturaleza humana. Se trata de Adam Smith, uno de los pensadores más influyentes en el mundo contemporáneo. Su legado está íntimamente ligado al liberalismo y funda la economía moderna.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, celebramos el aniversario de La riqueza de las naciones con María Blanco, profesora de Economía y una de las mayores especialistas en Adam Smith en España. Repasamos las enseñanzas del libro que dio origen a la ciencia económica y que, dos siglos y medio después, sigue siendo más relevante que nunca.

Lo primero que Smith hace en su obra es un giro copernicano: la riqueza no es el oro acumulado en las arcas del rey, sino el flujo de bienes producidos y llevados al mercado para ser intercambiados. Una definición que hoy suena a definición de manual de PIB, pero que en 1776 era una revolución. El mercantilismo que dominaba la época creía que el comercio era un juego de suma cero: para que una nación ganara, otra tenía que perder. Por el contrario, Smith demostró que era exactamente al revés. Cuando dos partes intercambian libremente ambas salen beneficiadas. Y no solo ellas: toda la sociedad mejora por ese proceso, porque el comercio transmite información, coordina la producción y genera prosperidad sin que nadie lo dirija desde arriba.

La cooperación libre

Esa última idea es quizás la más poderosa del libro y la que más incomoda a los políticos de todos los tiempos: el orden económico no necesita un coordinador. Smith lo ilustra con el ejemplo de una chaqueta y se pregunta cuánta gente ha intervenido en su producción, desde el pastor que cría las ovejas hasta quien transporta el producto terminado, sin que nadie les dé órdenes ni conozca el resultado final.

El mercado lo coordina todo sin que nadie lo dirija. Como señala María Blanco, "eso es algo que a los políticos les pone muy nerviosos, porque dice que sin que nadie lo ordene, todos tenemos a nuestra disposición centenares de bienes cuya producción ha requerido la cooperación de miles de personas".

Uno de los aspectos más incomprendidos del libro es aquella en la que Smith dice que no es por la benevolencia del carnicero o del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Durante décadas se ha leído como un elogio del egoísmo. Es exactamente lo contrario. Lo que Smith describe es que para cooperar en el mercado hay que ponerse en el lugar del otro, pensar en lo que necesita, ofrecerle lo que le conviene. El carnicero no le dice al cliente cuánto va a ganar: le pregunta qué va a cocinar. Es una lección de psicología que todas las agencias de publicidad del mundo tienen tatuada.

Especialización y producción

Uno de los ejemplos más llamativos para comprender por qué el concepto de alienación de las ideas marxistas no funciona son las fábricas de alfileres. Smith calcula que 10 trabajadores haciendo el alfiler completo producen unos 200 al día. Dividiendo el proceso en tareas especializadas, los mismos 10 pueden producir hasta 48.000. No han inventado nada nuevo: han cooperado mejor. Y esa lógica, trasladada a toda la sociedad, explica por qué hoy somos consumidores generalistas con acceso a miles de bienes que ninguno de nosotros sabría producir, mientras nuestros abuelos, que sabían hacer muchas más cosas, vivían con mucho menos.

Smith también apunta algo que la sociedad contemporánea parece que olvida: cuando varios empresarios se reúnen, especialmente cuando lo hacen con el gobierno, lo normal es que estén buscando ventajas a costa del consumidor. Los liberales, recuerda María Blanco, no defienden a los empresarios, defienden la libertad de mercado. Una distinción que el propio Smith tenía muy clara hace 250 años y que sigue siendo igual de necesaria hoy.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre La riqueza de las naciones, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.