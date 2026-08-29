Los ricos no son siempre los mismos: del top 10 de Forbes 2008 no queda ni uno en 2026

Existe una idea muy generalizada entre la opinión pública sobre los multimillonarios que aparecen en la lista Forbes. Para mucha gente, ya sea de izquierdas o de derechas, la afirmación que dice que "los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres" tiene todo el sentido, además de que también se suele decir que los ricos son siempre los mismos, como si hubiera una especie de imposibilidad de que un rico se arruinara o perdiera patrimonio.

Para comprobar la inexactitud de estas afirmaciones no hay más que comparar la evolución de la llamada lista Forbes con el paso de los años, así se verá cómo ni los más ricos son siempre los mismos, ya que la riqueza de una persona puede aumentar o disminuir, ni tampoco que los que hoy son millonarios mañana tienen asegurado que lo seguirán siendo. A continuación, compararemos el top 10 de la lista Forbes del año 2008 con la del año 2026.

Top 10 de la lista Forbes en 2008:

Warren Buffett con 62.000 millones de dólares. Carlos Slim con 60.000 millones de dólares. Bill Gates con 58.000 millones de dólares. Lakshmi Mittal con 45.000 millones de dólares. Mukesh Ambani con 43.000 millones de dólares. Anil Ambani con 42.000 millones de dólares. Ingvar Kamprad con 31.000 millones de dólares. Kushal Pal Singh con 30.000 millones de dólares. Oleg Deripaska con 28.000 millones de dólares. Karl Albrecht con 18.300 millones de dólares.

A continuación, mostramos el Top 10 de la lista Forbes en lo que va de 2026 (actualizado en tiempo real).

Top 10 de la lista Forbes en 2026:

Elon Musk con 853.300 millones de dólares. Larry Page con 280.300 millones de dólares. Jeff Bezos con 268.700 millones de dólares. Sergey Brin con 258.600 millones de dólares. Michael Dell con 240.200 millones de dólares. Mark Zuckerberg con 196.400 millones de dólares. Larry Ellison con 191.500 millones de dólares. Jensen Huang con 182.900 millones de dólares. Steve Ballmer con 152.300 millones de dólares. Amancio Ortega con 149.900 millones de dólares.

Como podemos ver, actualmente ninguno de los que aparecía en el año 2008 aparece en el top 10 de 2026.

Pero ¿qué ocurrido con el top 10 de 2008?

En el caso de Warren Buffett, este ha pasado de tener un patrimonio de 62.000 millones de dólares a uno de 143.500 millones de dólares, un incremento del 131%. El mexicano Carlos Slim ha pasado de tener un patrimonio de 60.000 millones de dólares a uno de 125.900 millones de dólares, habiendo aumentado un 109,8% su patrimonio. Bill Gates también ha visto crecer su patrimonio un 89,9%, pasando de 58.000 millones de dólares a 110.100 millones de dólares. Por último, entre los que han visto incrementado su patrimonio, tenemos a Mukesh Ambani que ha pasado de tener una riqueza de 43.000 millones de dólares a una de 89.000 millones de dólares, un aumento del 107%.

Ahora bien, los seis miembros restantes han visto como su patrimonio ha caido en todo este tiempo. Lakshmi Mittal ha visto reducir su patrimonio de 45.000 millones de dólares a 34.500 millones de dólares, una reducción del 23,56%. Por su parte, Anil Ambani ha sido el peor parado de todos, pasando de tener un patrimonio de 42.000 millones de dólares a ser de sólo 360 millones de dólares en la actualidad, un desplome del 99,14%.

Pérdidas de hasta el 99% del patrimonio

También la fortuna de Ingvar Kamprad ha variado. Mientras que el magnate sueco tenía en 2008 un patrimonio de 31.000 millones de dólares, sus hijos tienen 3.600 millones de dólares de patrimonio entre los tres. El indio Kushal Pal Singh también ha visto caer su patrimonio de 30.000 millones de dólares a 13.600 millones de dólares, una caída del 55%. El ruso Oleg Deripaska ha perdido un 74% de su patrimonio entre 2008 y 2026, pasando de 28.000 millones a 7.300 millones de dólares. En cuanto a Karl Albrecht, ha pasado de tener un patrimonio de 18.300 millones de dólares a los 17.500 millones de dólares que poseen sus herederos.

Con lo cual, vemos que, mientras unos han visto crecer su patrimonio en más del 100%, otros han perdido más del 50% de su patrimonio o, directamente, casi el 100% de dicha riqueza. Esto demuestra que no es verdad que quien es rico hoy vaya a seguir siéndolo mañana si no es capaz de satisfacer correctamente las necesidades y deseos de los consumidores, gracias a los cuales se han hecho millonarios.