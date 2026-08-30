El calvario de los propietarios: 380 días y 3.000 euros perdidos por los morosos

El impago de la renta se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para los propietarios. Según el informe de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) correspondiente al segundo trimestre de 2026, desde el primer mes sin pagar hasta que el casero vuelve a disponer de su piso transcurren de media 380 días, algo más de un año. En ese tiempo, la deuda media acumulada se sitúa en 3.022 euros.

Eso no significa que la mayoría de los casos acabe en el juzgado. El 81,9% de los expedientes analizados se cerró con un acuerdo entre las partes o con la entrega voluntaria de la vivienda. Solo el 18,1% necesitó un procedimiento judicial para recuperar el inmueble.

Las cifras, no obstante, cambian mucho de una comunidad a otra, tanto en el importe adeudado como en el tiempo que tarda el propietario en recuperar la casa.

Dónde se debe más

Asturias registra la deuda media más alta: 4.629,67 euros por expediente. Le siguen la Comunidad de Madrid (4.184,58 euros), Cataluña (3.355,15), Cantabria (3.315,84) y Baleares (3.031,13).

En el lado opuesto están Extremadura (1.702,47 euros), Aragón (1.878,08), Galicia (1.977,47), el País Vasco (1.992,68) y Castilla y León (2.044,65).

Dónde más se tarda en recuperar el piso

Una deuda grande no implica necesariamente un proceso más largo. Murcia es, con diferencia, la comunidad con los plazos más dilatados: 526,71 días de media (unos 17,3 meses) desde el primer impago hasta la recuperación de la vivienda. Detrás aparecen Castilla y León (490,80 días), Castilla-La Mancha (437,63), Andalucía (417,94) y Cataluña (406,32).

Los procesos más cortos se dan en Extremadura, con 220,60 días (algo más de siete meses). Asturias baja a 236,57 días; Aragón, a 279,16; Cantabria, a 280,68; y Galicia, a 292,06.

Ocho de cada diez casos se cierran sin juicio

SEAG insiste en que la vía extrajudicial sigue siendo la más frecuente: el 81,9% de los impagos del segundo trimestre se resolvió con un pacto o con la entrega voluntaria del inmueble, frente al 18,1% que acabó en los tribunales. Mostrando así la desconfianza de la gran mayoría de los propietarios con los procedimientos judiciales en torno a la vivienda.

El consejero delegado de la compañía, Pedro Bretón, lo resume así: "La resolución amistosa continúa siendo la vía más eficaz para afrontar un impago del alquiler. Los datos demuestran que una actuación temprana y una gestión profesional permiten alcanzar acuerdos en la inmensa mayoría de los casos, evitando procedimientos judiciales largos, reduciendo el crecimiento de la deuda y agilizando la recuperación del inmueble".

El informe concluye que conviene actuar en cuanto aparecen los primeros retrasos. Según SEAG, una gestión temprana favorece el acuerdo, corta el aumento de la deuda y acorta el tiempo en que el propietario no puede usar su vivienda.