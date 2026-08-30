La población que ni tiene ni busca empleo alcanza su máximo histórico y ya supera los 17,3 millones de personas

Durante el segundo trimestre de 2026, nuestra economía ha vuelto a alcanzar un nuevo récord relacionado con el empleo, o más bien con la ausencia de este, ya que el número de personas de la población inactiva (aquellos que ni buscan empleo ni lo tienen) en España no ha dejado de crecer de forma vertiginosa desde el año 2015. A continuación, te contamos todas las claves.

Como hemos explicado, el número de personas de la población inactiva ha alcanzado su punto más alto de toda la serie histórica (desde 2002). Según datos del INE, en el segundo trimestre de 2026 el número de población inactiva fue de 17,35 millones de personas, mientras que en el mismo trimestre del año 2002 fue de 15,77 millones de personas.

En el siguiente gráfico se puede observar esta evolución:

Como se puede ver, y a excepción de la anomalía del año 2020 fruto de la pandemia, en la actualidad se ha alcanzado el punto más alto de la población inactiva en España, con 17,35 millones de personas que ni tienen ni buscan empleo. Desde que gobierna Pedro Sánchez, el número de personas de la población inactiva ha crecido un 7,26%, con un incremento de 1,17 millones de personas.

¿A qué se debe este aumento?

La razón fundamental de este aumento de la población inactiva está en que cada año que pasa hay más pensionistas, lo que hace que la población inactiva crezca. Veamos la definición que nos da el INE al término de población inactiva.

"La población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años no clasificadas como ocupadas ni paradas", comienza explicando el INE.

"Comprende las siguientes categorías funcionales: personas que se ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, personas que perciben una pensión distinta a la de jubilación y de prejubilación, personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (excluidas las que son ayudas familiares), incapacitados para trabajar, otras situaciones (como personas que sin ejercer ninguna actividad económica reciben ayuda pública o privada y todas aquéllas que no estén incluidas en ninguna de las categorías anteriores, por ejemplo los rentistas).

Atendiendo a los motivos de estar en situación de inactividad, se puede subdividir a los inactivos en los siguientes grupos:

- Personas sin trabajo, pero disponibles para trabajar.

- Personas sin trabajo y no disponibles para trabajar", concluye el organismo.

Las nuevas altas de jubilación

Como vemos, dentro de la categoría de población inactiva se incluye a una gran variedad de sectores de la población, aunque el más significativo es el que tiene que ver con los jubilados o prejubilados, siendo este grupo el que explica el aumento de la población inactiva.

Según datos de la Seguridad Social, en el año 2019 se registraron 303.055 altas de jubilación; en 2020, 285.728; en 2021, 316.056; en 2022, 327.788; en 2023, 326.854; en 2024, 367.987; en 2025, 375.277; y en lo que va de 2026 (hasta junio) se han registrado 184.171. En suma, tenemos que actualmente hay 2.486.916 jubilaciones más que en el año 2019.

Así pues, si bien hemos comprobado que la población que ni tiene empleo ni lo busca ha crecido en los últimos años, esto se debe fundamentalmente a que el número de jubilaciones está aumentando cada vez con mayor fuerza en nuestro país, lo que obliga a destinar cada vez más recursos a sostener a estos grupos poblacionales.