Un estudio desmonta a la izquierda: un trabajador de EEUU compra hoy 5 veces más bienes que en 1971

Existe una corriente de pensamiento cada vez más pesimista que mira al pasado con la añoranza de quien cree que antes se vivía mejor que ahora a nivel material. Según esta creencia, los trabajadores cada vez están más empobrecidos y sus salarios les permiten satisfacer menos necesidades materiales, al contrario de lo que sucedía hace décadas.

Aunque pueden tener parte de razón dependiendo del periodo de tiempo del que estemos hablando, si la comparativa es con hace décadas, la realidad es que los trabajadores pueden adquirir más bienes con las mismas horas de trabajo. Una de las conclusiones a las que llega la investigadora Marian L. Tupy, que pertenece al Instituto Cato y al proyecto Human Progress, es que entre los años 1971 y 2024 los trabajadores norteamericanos necesitaron menos tiempo de trabajo para comprar las mismas cantidades de bienes, o lo que es lo mismo, los bienes (de una cesta de productos) se volvieron más baratos.

Para realizar este cálculo han tenido en cuenta la evolución de los precios de 75 productos terminados entre 1971 y 2024. Los datos de 1971 (es decir, los precios nominales de 75 productos terminados) provinieron del catálogo de Sears (unos grandes almacenes) de 1971. Los datos de 2024 (es decir, los precios nominales de 75 productos terminados similares) provinieron de empresas como Walmart o Amazon.

A continuación, se dividieron los precios nominales de 1971 de 75 productos terminados por 4,26 dólares, que corresponde al salario por hora de un trabajador manual estadounidense promedio en 1971. También se dividieron los precios nominales de 2024 de 75 productos terminados entre 37,15 dólares, que corresponde al salario por hora de un trabajador manual promedio en 2024.

Lo que descubrieron los autores de este trabajo es que el precio promedio en ropa de hombre, ropa de niño, ropa de mujer, electrodomésticos, electrónica, artículos deportivos, herramientas eléctricas o equipos de jardinería cayó un 80,7% entre 1971 y 2024. Eso quiere decir que, si en 1971 la duración de trabajo de estos trabajadores les permitía comprar una unidad de la canasta de 75 productos terminados, en 2024 (y con la misma cantidad de tiempo) pueden comprar 5,19 canastas de este tipo.

Más productos por las mismas horas de trabajo

A pesar de que, en términos generales, los precios han caído un 80,7%, hay productos que han caído mucho más que otros. Por ejemplo, las planchas (-74,5%), refrigeradores (-80,9%) y las lavadoras (-59,9%) han visto reducido su precio, así como también algunos productos electrónicos como los televisores de 23 pulgadas (-93%) o las radios portátiles (-91%). Los bancos de pesas (-72,4%), las sierras eléctricas (-87,5%) o las cortacéspedes (-33%) también se han vuelto más asequibles. En el propio artículo de Human Progress se puede ver la evolución que han seguido estos 75 productos entre 1971 y 2024.

El hecho de que estos productos se hayan vuelto más baratos también quiere decir que se han vuelto más abundantes, de manera que un trabajador manual de Estados Unidos promedio hoy puede adquirir más productos que hace unos 50 años por las mismas horas de trabajo. Por ejemplo, los productos que más abundantes se han vuelto han sido los microondas, los televisores de 23 pulgadas, las radios portátiles o las taladradoras, ya que con las mismas horas de trabajo que hace 54 años se pueden adquirir ahora 45,82 microondas, 14,29 televisores de 23 pulgadas, 11,49 radios portátiles o 16,1 taladradoras.

En cuanto al tema de la vivienda, en el trabajo que hemos utilizado se hace mención a otro estudio donde se habla de un abaratamiento relativo de la vivienda (en comparación con los salarios) entre los años 2000 y 2023, que se puede leer aquí.

Todos estos datos vienen a complementar algo que ya tuvimos la oportunidad de explicar hace algo más de un año, y es que también una gran cantidad de productos alimenticios se han vuelto más abundantes en todo el mundo a pesar de que la población mundial ha crecido de manera increíble durante los últimos 45 años. Así pues, tenemos que hoy un trabajador de Estados Unidos puede adquirir muchos más bienes de los que podía adquirir a principios de los años 70 y con la misma cantidad de tiempo trabajado.