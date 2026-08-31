El BCE desmonta el miedo: La inteligencia Artificial ya ahorra tres horas de trabajo a la semana a los europeos

Desde que la inteligencia artificial (IA) irrumpió de forma más relevante en el día a día de muchos trabajadores, se han originado numerosas preguntas y debates en torno a esta herramienta: desde si hay que regularla y cómo hacerlo hasta si su aparición y uso crearán más empleo del que destruirán, o viceversa. Mientras tanto, ya hay estudios que confirman que la inteligencia artificial está ahorrando tiempo de trabajo a los empleados europeos.

Así se desprende de un reciente estudio de los economistas António Dias da Silva, Laura Lebastard y David Sondermann para el Banco Central Europeo (BCE), donde utilizan datos de la Encuesta de Expectativas del Consumidor del BCE, que recoge mensualmente las opiniones de aproximadamente 20.000 personas en 11 países de la zona euro.

En su resumen, podemos leer que "el uso de la inteligencia artificial en el trabajo se ha duplicado en los últimos dos años y los empleados reportan un ahorro de tiempo significativo. Sin embargo, una encuesta del BCE muestra que la percepción de las mejoras en la productividad varía ampliamente y aún existen obstáculos que impiden que muchos adopten esta nueva tecnología".

El 52% de los trabajadores europeos ya usan la IA

La extensión en el uso de la IA se ve muy clara en cómo se ha duplicado el porcentaje de trabajadores que utilizan esta herramienta entre 2024 y 2026. En el año 2024 sólo el 26% de los encuestados declaraban utilizar la IA en su trabajo, en 2025 ese porcentaje creció al 41% y en lo que va de 2026 ya lo utilizan el 52% de los trabajadores europeos. La mayoría de los trabajadores afirma utilizar la IA en su trabajo y, de media, la utilizan unos tres días a la semana.

La utilización de la IA en el trabajo es distinta en función de variables demográficas como la edad. Así pues, tenemos que algo más del 60% de los jóvenes de 18 a 34 años utilizan la IA, mientras que en el caso de los que tienen entre 55 y 74 años lo hace el 40% de estos. Entre hombres y mujeres apenas se aprecia una diferencia, aunque los hombres hacen algo más de uso de la IA que las mujeres.

El usuario medio ahorra tres horas semanales de trabajo por la IA

Lo más interesante de todo esto es que el usuario medio declara ahorrar tres horas semanales de trabajo gracias a la IA, lo que representa aproximadamente el 7,7% de su tiempo de trabajo medio. En este informe leemos que "la mayoría de los usuarios experimentan un ahorro de tiempo moderado, mientras que un pequeño número reporta mejoras de eficiencia muy significativas".

El porcentaje exacto de trabajadores europeos que declaró utilizar la IA en el trabajo y ahorrar tiempo gracias a ella es del 48,8%, es decir, prácticamente la mitad. Entre los usos más citados de la IA para los trabajadores nos encontramos con "la investigación, la recopilación de información, la redacción y la edición de textos".

La mitad de los trabajadores europeos ahorran tiempo por su uso

A pesar de todo esto, el informe señala que "la IA se percibe hoy de forma menos favorable que hace un año: el porcentaje de trabajadores que la veían positivamente descendió del 43% al 41%", aunque la explicación podría estar relacionada "con un entorno económico más incierto en general, ya que las percepciones sobre la IA se correlacionan con las expectativas económicas".

Así pues, y a pesar de las muchas voces críticas y dudas legítimas que pueden existir sobre la Inteligencia Artificial y su utilización, lo que parece estar sucediendo es que la mitad de los trabajadores europeos está ahorrando tiempo de trabajo gracias a esta herramienta, haciendo así más fácil la realización de sus tareas.